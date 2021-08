Sản xuất vaccine trong nước không thể nóng vội Thủ tướng nêu rõ Hội nghị đã trao đổi và thống nhất quan điểm về một số nội dung lớn. Trước hết, mỗi người dân khỏe mạnh, mỗi doanh nghiệp khỏe mạnh thì đất nước khỏe mạnh. Trong lúc này, ưu tiên số một là khống chế, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, nơi nào an toàn thì tiếp tục duy trì và đẩy mạnh sản xuất. Thứ hai là đẩy mạnh thực hiện chiến lược vaccine. Thủ tướng nhắc lại ba nội hàm chính của chiến lược vaccine. Trước hết, nhập khẩu vaccine nhiều nhất, sớm nhất có thể. Trong bối cảnh khan hiếm vaccine trên toàn cầu, chúng ta đã nỗ lực tiếp cận vaccine bằng mọi kênh khác nhau, trong đó có đẩy mạnh ngoại giao vaccine. Thủ tướng cho biết theo đề nghị của doanh nghiệp, có những đêm ông viết hàng chục lá thư giới thiệu nhưng đến nay, các doanh nghiệp và địa phương dù rất tích cực vẫn chưa thể tiếp cận được nguồn cung do các nhà cung cấp chỉ làm việc với Nhà nước. Công tác chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và sản xuất vaccine trong nước hiện đã đạt một số kết quả bước đầu nhưng do đây là việc liên quan tới sức khỏe và người dân cho nên không thể nóng vội về mặt chuyên môn và khoa học, dù cần cắt giảm tối đa về mặt thủ tục hành chính. Thứ ba, tổ chức thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine miễn phí cho người dân, điều chỉnh các đối tượng, địa bàn ưu tiên cho phù hợp với thực tế, mục tiêu cuối cùng là hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của cuộc sống.