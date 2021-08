Chiều ngày 27-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cùng đoàn công tác của Chính phủ đã kiểm tra công tác phòng chống dịch tại xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai).



Đây là địa phương có số ca nhiễm cao, đặc biệt là ổ dịch tại Công ty Changshin.

Thủ tướng kiểm tra, hỏi thăm và động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch.



Thủ tương yêu cầu chính quyền địa phương phải bảo đảm được cho người dân không thiếu ăn, thiếu mặc. Ảnh: VH.

Sau đó Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra nơi tập kết hàng hóa cứu trợ tại Trung tâm văn hóa xã Thạnh Phú, nơi tập kết các nguồn vận động, tài trợ để cung ứng lương thực, thực phẩm tới những người đang gặp khó khăn trên địa bàn.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên những người tình nguyện, hoan nghênh tinh thần tương thân, tương ái mong mọi người tiếp tục cố gắng, không bỏ sót những người cần giúp đỡ để cùng nhau sớm vượt qua dịch bệnh.

"Chính quyền địa phương phải bảo đảm được cho người dân không thiếu ăn thiếu mặc, đáp ứng lương thực, thực phẩm; đưa dịch vụ y tế đến gần dân nhất ngay tại xã, phường, thị trấn; bảo đảm an dân, an ninh, trật tự an toàn xã hội; kêu gọi, vận động, thuyết phục, đề nghị người dân chia sẻ khó khăn, tích cực, chủ động cộng tác, thực hiện các biện pháp đã đề ra", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng yêu cầu địa phương tiếp tục tầm soát phát hiện sớm các ổ dịch tại các khu vực có nguy cơ cao như chợ, nhà trọ và các cơ sở sản xuất nhỏ và các đối tượng có nguy cơ… Tập trung, dồn sức lực điều trị F0 nặng và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Báo cáo nhanh với Thủ tướng, lãnh đạo địa phương cho biết huyện Vĩnh Cửu tổng số lũy kế là 4.831 ca, trong khi đó tổng số ca dương tính của toàn tỉnh là 21.571 ca. Phần lớn số lượng ca dương tính vẫn tập trung ở các khu nhà trọ. Nhiều ổ dịch sau 3 lần xét nghiệm vẫn chưa thể bóc tách hết F0 ra khỏi cộng đồng.

Tiếp đến Thủ tướng Chính phủ đến kiểm tra công tác dịch một số địa phương của TP Biên Hòa. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai về phòng chống dịch trên địa bàn.

Theo Sở Y tế Đồng Nai, trong đợt dịch thứ 4 lần này đến sáng 27-8, đã ghi nhận tổng số ca nhiễm là 21.539 ca. Tổng số người xuất viện lên 9.058 ca và có 161 ca tử vong.