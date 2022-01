Chiều 30-1, chào mừng kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nhâm Dần 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05); Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (C07), Bộ Công an.

Phát biểu với cán bộ, chiến sỹ Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết hai đơn vị có chức năng, nhiệm vụ hết sức quan trọng, có tính chất đặc thù và rất nặng nề trong bối cảnh hiện nay.



Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Cục A05 và Cục C07 nhân dịp Xuân Nhâm Dần. Ảnh: VGP

Năm 2021, ngoài nhiệm vụ thường xuyên, lực lượng an ninh mạng, phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đã góp phần bảo vệ để tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 20221-2022 và kiện toàn bộ máy hệ thống chính trị.

Trong đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát, lây lan mạnh, lực lượng Công an nói chung và lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nói riêng đã tham gia vào tuyến đầu chống dịch và đóng góp đắc lực phát triển công nghệ phòng, chống dịch; góp phần giữ vững ổn định chính trị; đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết năm 2022, chúng ta tiếp tục tập trung thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị; nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Đảng ủy Công an Trung ương. Trong bối cảnh tình hình có nhiều thời cơ, thuận lợi, song khó khăn, thách thức nhiều hơn. Trong đó có những thách thức về an ninh mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, nguy cơ cháy nổ, hạn hán, biến đổi khí hậu. Do đó các lực lượng phải mạnh hơn, chủ động hơn, linh hoạt hơn, sáng tạo hơn trước mọi nhiệm vụ.



Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Cục A05 và Cục C07 nhân dịp Xuân Nhâm Dần. Ảnh: VGP

Trước mắt, trong dịp Tết Nguyên đán, lực lượng Công an nói chung và lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nói riêng phải tổ chức ứng trực đầy đủ 24/24, đảm bảo thật tốt an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, để nhân dân được đón Tết lành mạnh, an toàn, vui tươi, hạnh phúc và tiết kiệm.

Bên cạnh đó, ngành Công an cũng chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sỹ và làm tốt công tác hậu phương để mọi cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác và được đón Tết vui tươi, nghĩa tình, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, với tinh thần mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến lực lượng Công an Nhân dân, trong đó có lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.



Thủ tướng thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Ảnh VGP

Thủ tướng tin tưởng với truyền thống vẻ vang của mình, trong năm 2022, hai đơn vị sẽ gặt hái được nhiều kết quả cao hơn năm 2021.

Thủ tướng chúc cán bộ, chiến sỹ lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.

Thủ tướng chúc tết quân và dân Trường Sa Trước đó, sáng cùng ngày, Thủ tướng cũng đến thăm, chúc Tết, kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng Phòng không-Không quân. Tại đây, Thủ tướng đã thăm Trung tâm Quản lý bay, Trung tâm Quản lý vùng trời và Sở Chỉ huy điều hành chiến đấu của Quân chủng Phòng không-Không quân. Tại sở Chỉ huy và thông qua hình thức trực tuyến, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo công tác sẵn sàng chiến đấu; đồng thời động viên, chúc Tết toàn lực lượng của Quân chủng Phòng không-Không quân và quân dân quần đảo Trường Sa. Nhân dịp Tết đến, Xuân về, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chúc Tết, thăm hỏi động viên các cán bộ, chiến sỹ đang ứng trực bảo vệ vùng đất, vùng trời, vùng biển thiêng liêng của đất nước trên khắp mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là quân dân quần đảo Trường Sa, được kết nối với cuộc làm việc qua hệ thống trực tuyến. Thủ tướng cũng đặc biệt gửi lời chào thân ái, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới các đồng chí đang làm nhiệm vụ và nhân dân tại Trường Sa.