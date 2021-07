Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cùng Đoàn công tác đã đến thăm kiểm tra tình hình và công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Công ty TNHH giày Chinh Luh Việt Nam, đóng tại Khu công nghiệp Thuận Đạo, huyện Bến Lức, tỉnh Long An; kiểm tra và làm việc tại Bệnh viện dã chiến số 2, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần chống dịch của Công ty TNHH giày Chinh Luh Việt Nam, đồng thời đề nghị cán bộ, công nhân viên Công ty nỗ lực cố gắng, không để đứt gãy hoạt động sản xuất kinh doanh, giữ được đơn hàng. Thủ tướng nhấn mạnh, sản xuất phải an toàn và an toàn để sản xuất, cũng như bảo đảm an toàn cho đội ngũ y, bác sĩ trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc cho bệnh nhân.