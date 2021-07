Tại buổi họp báo cung cấp thông tin chiều 10-7, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP, cho biết sau khi áp dụng Chỉ thị 16, các vụ phạm pháp hình sự giảm còn 1/3 so với ngày thường. Cảnh sát vẫn ghi nhận có các vụ trộm cắp, cướp giật, mua bán ma túy, hủy hoại tài sản nhưng nhìn chung an ninh trật tự ổn định.

Theo thống kê lúc 12 giờ trưa 10-7, chốt kiểm soát cấp thành phố và quận huyện đã kiểm tra hơn 51.890 lượt phương tiện, bao gồm xe ô tô, mô tô, xe chở chuyên gia, bệnh nhân, công nhân, xe tải.

Công an đã lập biên bản xử phạt 203 trường hợp về hành vi không đeo khẩu trang khi ra đường, ra khỏi nhà không có lý do chính đáng, mở cửa kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu với tổng số tiền xử phạt là 389 triệu đồng.

Các địa bàn có số lượng phương tiện lưu thông nhiều trong hai ngày qua là Bình Thạnh, TP Thủ Đức, Củ Chi, quận 7, địa bàn bị xử lý nhiều hành vi vi phạm là quận 10, quận 6, quận 12.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết lực lượng đã thành lập 12 chốt kiểm soát cấp thành phố và 266 chốt kiểm soát cấp quận huyện (ngày đầu chỉ có 144 chốt kiểm soát quận huyện).

Theo ghi nhận tại các chốt kiểm soát dịch, xe tải vẫn hoạt động nhiều do không bị ảnh hưởng theo Chỉ thị 16 của TP. Việc xe 2 bánh qua lại các chốt ít, được ghi nhận tại một số chốt như quốc lộ 1, quốc lộ 22, cầu Phú Cường giáp ranh Bình Dương... Những trường hợp có giấy xét nghiệm nhanh COVID-19 âm tính mới được cho qua chốt.

“Những trường hợp không có giấy xét nghiệm COVID-19 buộc sẽ phải quay đầu lại. Ghi nhận tại 12 chốt, có 782 trường hợp phải quay đầu xe lại, trong đó 537 xe ô tô, còn lại là mô tô”, ông Bình thông tin.



Sau 2 ngày áp dụng Chỉ thị 16 ở TP.HCM, xe máy trên đường giảm mạnh. Ảnh: ĐT

Ông Bình khuyến cáo người dân khi không có việc cần thiết nên ở nhà. Khi qua các chốt kiểm dịch ở cửa ngõ thành phố, người dân cần có giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính, phải khai báo y tế khi ra khỏi nhà và khai báo y tế tại chốt kiểm soát, luôn đem theo giấy tờ tùy thân liên quan đến phương tiện, thẻ công tác, giấy xác nhận công tác và phải tuân theo quy tắc 5K.

Liên quan đến vấn đề các chốt kiểm soát có luồng xanh ưu tiên di chuyển nhanh cho phương tiện vận tải, đại diện Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết nhiều đơn vị vận tải chưa hiểu rõ về vấn đề cấp giấy nhận diện gắn mã QR để qua 12 chốt cửa ngõ thành phố.

Theo vị này, mục đích của việc cấp mã QR này là với các xe chở hàng hóa hoặc chở công nhân, chuyên gia từ ngoài tỉnh vào TP.HCM nếu đến các chốt kiểm soát mà bị ùn ứ, làm chậm trễ thì các chốt có luồng xanh ưu tiên di chuyển nhanh hơn.

Tuy nhiên, không phải chốt nào cũng có điều kiện tổ chức được luồng xanh ưu tiên. Cụ thể, như trên quốc lộ 22, quốc lộ 13, đường Trần Văn Giàu... chỉ có 2 luồng xe nên không tổ chức được luồng xanh. Thứ hai là có giấy nhận diện này có thể chạy vào giờ cấm còn với xe chỉ chạy trong TP.HCM thì không cần phải có giấy này, ngoại trừ xe này muốn đi vào giờ cấm.

Từ 0 giờ ngày 9-7 đến trưa 10-7, Sở Giao thông vận tải đã cấp 8.178 giấy phép cho các đơn vị nằm trong diện ưu tiên. Trong chiều nay, đã cấp thêm 600 tờ giấy phép nữa. Sở cũng tổ chức để làm sao cho nhanh chóng từ lúc xin cấp đến khi cấp xong chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ.