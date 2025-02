Nhân sự tuần qua: Bổ nhiệm, bầu nhiều vị trí quan trọng trong Quốc hội, Chính phủ, TP.HCM

Tuần qua, từ ngày 17-2 đến 23-2, các cơ quan trung ương, địa phương đã điều động, bổ nhiệm, bầu nhân sự đảm nhiệm các vị trí mới.

Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt, giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt sinh năm 1962, quê ở Bến Tre. Ông là Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vật Lý, cử nhân Vật lý; Cử nhân chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; ĐBQH khóa XII, XIII, XIV.

Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Văn Quyết, 53 tuổi, quê ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình; là cử nhân Luật; Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Quyết có nhiều năm công tác tại các cơ quan địa phương như TAND tỉnh Ninh Bình, Sở Tư Pháp tỉnh Gia Lai, UBKT tra Tỉnh ủy Gia Lai.

Từ tháng 9-2007, ông công tác tại UBKT Trung ương và kinh qua các chức vụ Kiểm tra viên chính, Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Địa phương VII, Vụ trưởng Vụ Địa phương V, Ủy viên UBKT Trung ương. Tháng 7-2023 đến khi được điều động làm Bí thư Long An, ông Nguyễn Văn Quyết là Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương.

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9 vừa qua, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã thông qua nghị quyết bầu sáu chủ nhiệm các Ủy ban sau sáp nhập.

Cụ thể, ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp.

Ông Hoàng Thanh Tùng sinh năm 1966, quê ở Nghệ An, là Thạc sĩ Luật học. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, ĐBQH khóa XIII, XIV, XV.

Ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính. Ủy ban này được thành lập trên cơ sở sáp nhập Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính Ngân sách của QH.

Ông Phan Văn Mãi sinh năm 1973, quê Bến Tre, là Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Anh văn. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, ĐBQH khóa XV.

Ông Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại. Ủy ban này được thành lập sau khi tiếp nhận thêm một số nhiệm vụ của Ủy ban Đối ngoại.

Ông Lê Tấn Tới sinh năm 1969, quê Cà Mau, là Tiến sĩ Tội phạm học và điều tra tội phạm. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, ĐBQH khóa XIV, XV.

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục, được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội. Ủy ban này được thành lập sau khi sáp nhập Ủy ban Văn hóa - Giáo dục với Ủy ban Xã hội.

Ông Nguyễn Đắc Vinh sinh năm 1972, quê Nghệ An; là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hóa học. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII), ĐBQH khóa XIII, XIV, XV.

Bà Nguyễn Thanh Hải, Trưởng ban Công tác đại biểu, được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, sau khi Ban Công tác đại biểu được nâng cấp và đổi tên thành Ủy ban Công tác đại biểu của QH.

Bà Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1970, quê Hà Nội. Bà là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vật lý, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII và ĐBQH khóa XIII, XIV, XV.

Ông Dương Thanh Bình, Trưởng ban Dân nguyện, được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, sau khi Ban Dân nguyện được nâng cấp và đổi tên thành Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của QH.

Ông Dương Thanh Bình sinh năm 1961, quê ở Cà Mau, là cử nhân Kinh tế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; ĐBQH khóa XIII, XIV, XV.

Tuần qua, QH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu hai ông Vũ Hồng Thanh và Lê Minh Hoan giữ chức Phó Chủ tịch QH nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Vũ Hồng Thanh sinh năm 1962, quê ở Hải Dương; là Kỹ sư Chế tạo máy giao thông (xe lửa). Ông Vũ Hồng Thanh là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; ĐBQH khóa XIV, XV.

Ông Lê Minh Hoan sinh năm 1961, quê Đồng Tháp. Ông là Thạc sĩ Kinh tế học, đại học Kiến trúc. Ông Lê Minh Hoan là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; ĐBQH khóa XI, XIII, XIV, XV.

Cũng tại kỳ họp này, QH đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Mai Văn Chính và ông Nguyễn Chí Dũng giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, sinh năm 1961, quê Long An. Ông có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Kinh tế nông nghiệp. Ông Mai Văn Chính là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng sinh năm 1960, quê Hà Tĩnh; Tiến sĩ Quản lý kinh tế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; ĐBQH khóa XIV, XV.

Tại kỳ họp, Quốc hội đã cơ cấu tổ chức của Chính phủ và cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời phê chuẩn bổ nhiệm các thành viên Chính phủ theo đề nghị của Thủ tướng. Đây là các nhân sự giữ cương vị đứng đầu các đơn vị mới thành lập sau sắp xếp.

Cụ thể, ông Trần Hồng Minh làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng; ông Nguyễn Mạnh Hùng làm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Đỗ Đức Duy làm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và ông Đào Ngọc Dung làm Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Chiều 20-2, tại kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó một ngày, ông Nguyễn Văn Được đã nhận quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2020-2025; tham gia Ban Chấp hành, giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030.

Ông Nguyễn Văn Được, 57 tuổi, quê ở Long An; là Thạc sĩ Địa chất học, Cử nhân Địa chất. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Ông Được trưởng thành và gắn bó với Long An nhiều năm, trải qua các vị trí quan trọng như giám đốc Sở TN&MT, Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy.

Cũng trong ngày 20-2, UBND TP.HCM điều động, bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc bảy sở gồm Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Giao thông công chánh, Sở KH&CN, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở TN&MT.

Trong đó, ông Võ Ngọc Quốc Thuận làm giám đốc Sở Nội vụ. Bà Lê Thị Huỳnh Mai làm giám đốc Sở Tài chính, ông Nguyễn Toàn Thắng làm giám đốc Sở TN&MT, ông Trần Hoàng Quân làm giám đốc Sở Xây dựng.

Ông Trần Quang Lâm làm giám đốc Sở Giao thông công chánh, ông Lâm Đình Thắng làm giám đốc Sở KH&CN và ông Nguyễn Duy Tân làm giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM có quyết định điều động Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM Nguyễn Trần Phượng Trân (49 tuổi), ĐBQH khóa XV đến nhận công tác tại đoàn ĐBQH TP.HCM.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ QH đã phê chuẩn kết quả bầu bà Nguyễn Trần Phượng Trân giữ chức vụ Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XV TP.HCM.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng có quyết định tiếp nhận, điều động Chủ tịch UBND huyện Củ Chi Phạm Thị Thanh Hiền (46 tuổi) đến nhận công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM.

Đồng thời, chỉ định Trưởng ban Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM Hứa Quốc Hưng (43 tuổi) tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ huyện ủy, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Củ Chi.

UBND TP.HCM cũng điều động, bổ nhiệm Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Lê Văn Thinh (53 tuổi) làm Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.

Tại kỳ họp thứ 19 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã bầu ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Ông Trương Cảnh Tuyên sinh năm 1969, quê Thanh Hóa; là Thạc sĩ Quản lý Kinh tế.

Các đại biểu cũng bầu ông Trần Quốc Vũ, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bình Thủy, giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ.

Ông Trần Quốc Vũ sinh năm 1974, quê Hậu Giang; là cử nhân kinh tế, cử nhân chính trị.

Cũng trong tuần qua, Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Phó Cục trưởng, Thư ký lãnh đạo Bộ Công an, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang...