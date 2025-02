Công an tỉnh Quảng Ngãi lập 13 tổ công tác tham gia sắp xếp công an cấp huyện 22/02/2025 15:23

(PLO)- Công an tỉnh Quảng Ngãi thành lập 1 Ban Chỉ đạo, 2 tiểu ban và 13 Tổ công tác nhằm sát cánh với Công an cấp huyện trong quá trình sắp xếp công an cấp huyện.

Sau khi Bộ Công an ban hành Thông báo về kết luận của Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Công an và Công an địa phương, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị để triển khai kết luận trên bằng hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến với hơn 1.500 cán bộ, chiến sĩ tham dự.

Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị Triển khai kết luận của Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: CAQN

Tại Hội nghị, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi quán triệt, xác định việc kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với sắp xếp cán bộ là công việc quan trọng, phức tạp, vì vậy trong quá trình thực hiện, yêu cầu Thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị trong tập thể cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng chịu tác động trực tiếp của chủ trương trên. Đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị, đề xuất của cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động.

Đại tá Phan Công Bình, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại Hội nghị

Để triển khai thực hiện, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch số 351 để triển khai thực hiện trong toàn lực lượng Công an tỉnh với 3 giai đoạn, thể hiện tổng quan tất cả các lĩnh vực trọng tâm về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy khi không tổ chức Công an cấp huyện và tiếp nhận các nhiệm vụ mới từ các sở, ngành đảm bảo hoàn thành trước ngày 28-2.

Tiểu ban tài chính, tài sản họp một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác hậu cần thời gian đến nhằm phục vụ sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và tiếp nhận các nhiệm vụ mới.

Thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy khi không tổ chức Công an cấp huyện và tiếp nhận các nhiệm vụ mới Công an tỉnh do Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi làm Trưởng ban.

Thành lập 2 Tiểu ban gồm Tiểu ban tài chính, tài sản và Tiểu ban hồ sơ, tài liệu do Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng Tiểu ban và lập 13 Tổ công tác do các Trưởng các phòng nghiệp vụ làm Tổ trưởng nhằm sát cánh với Công an cấp huyện trong quá trình sắp xếp công an cấp huyện.

Các Tổ công tác sẽ phối hợp Công an cấp huyện rà soát, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ bàn giao trước, trong và sau khi không còn tổ chức bộ máy Công an cấp huyện; đồng thời, phối hợp đề xuất xử lý đối với các trường hợp thực hiện không hiệu quả.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu lãnh đạo Công an cấp huyện thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, gắn với công tác chính trị tư tưởng, không vì trong giai đoạn chuẩn bị, bàn giao mà dẫn đến lơ là công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm và bảo đảm trật tự an toàn giao thông.