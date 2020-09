Thừa Thiên - Huế: 1 người chết, 23 người bị thương do bão số 5

Trưa 18-9, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trên địa bàn đã ghi nhận 1 trường hợp tử vong và nhiều người bị thương do bão số 5 gây ra.



Nhiều nhà dân bị thiệt hại do ảnh hưởng bởi bão số 5. Ảnh: N.DO

Theo đó, do ảnh hưởng của bão số 5, từ chiều ngày 17-9 đến 9 giờ 30 sáng 18-9 trên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to lượng mưa phổ biến từ 150-250mm.

Khoảng 10 giờ sáng nay, bão số 5 sau khi tác động vào Thừa Thiên - Huế đã đi sang địa phận tỉnh Quảng Trị. Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, bão số 5 sau khi đi qua đã gây thiệt hại nặng cho các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, thị xã Hương Trà và TP Huế.

Trên địa bàn đã ghi nhận có 1 người chết tại xã Phong Thu, huyện Phong Điền do bị cây đổ; 23 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng.



Lực lượng chức năng đang dọn dẹp những cây xanh bị đổ gãy.

Theo thống kê bước đầu có hơn 1.660 nhà bị ảnh hưởng bởi bão số 5, trong đó địa phương chịu thiệt hại nặng nhất là thị xã Hương Thủy với 1.459 nhà. Tại huyện Phú Lộc có 3 ngôi nhà bị sập.

Bão số 5 cũng làn nhiều cây xanh ở TP Huế bị đổ ngã. Nhiều nhà xưởng, pano, áp phích, bảng hiệu hư hỏng nặng.

Hệ thống lưới điện bị ảnh hưởng với nhiều trụ điện bị gãy đỗ, đường dây bị đứt, các trạm biến áp hư hỏng khiến mất điện diện rộng.

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã huy động bộ đội, công an và các ngành, địa phương triển khai lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục hậu quả do bão số 5 gây ra.