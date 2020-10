Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị nước chưa kịp rút đã tái ngập

Trong chiều 16-10 đến trưa 17-10, nhiều địa bàn ở tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế có mưa rất to. Mưa lớn cộng với điều tiết nước tại các thủy điện đã khiến nhiều địa phương ngập sâu trở lại.

Tại Quảng Trị, đến thời điểm này, lũ trên các sông lớn như Thạch Hãn, Ô Lâu, Hiếu và sông Đakrông đã xấp xỉ và vượt báo động 3.



Nước lũ tại Quảng Trị lên trở lại. Ảnh: Đ.N

Hàng loạt địa phương ở vùng đồng bằng tỉnh Quảng Trị như huyện Triệu Phong, Cam Lộ, Hải Lăng, TP Đông Hà và thị xã Quảng Trị đã tái ngập trở lại, hàng ngàn hộ dân buộc phải di dời đến nơi cao ráo, an toàn.

Ông Phan Văn Linh, Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong xác nhận nước lũ đã dâng cao trở lại khiến hàng ngàn nhà dân trên địa bàn tái ngập. Các xã như Triệu Long, Triệu Thuận, Triệu Đại, Triệu Độ… lũ vừa xuống rút hôm 15-10, nhưng nay lại ngập trở lại với độ sâu từ 0,5 - 2 m.



Người dân TP Huế bì bõm trong nước lũ. Ảnh: ND

Ông Thái Ngọc Châu, Chủ tịch UBND huyện Đakrông cho biết, từ ngày 16-10 đến trưa nay, trên địa bàn huyện có mưa rất to, nước sông suối đang tiếp dâng cao, chảy xiết. Nhiều đoạn trên tuyến Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, Quốc lộ 15D cùng hàng loạt điểm cầu, đập tràn tại các thôn xã ngập sâu trong nước.

Nhiều thủy điện trên sông Đakrông đã vượt tràn từ 3 - 4 m. Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, huyện này đã di dời gần 700 hộ dân với hàng ngàn nhân khẩu đến nơi an toàn, tránh lũ.

Tại Thừa Thiên - Huế, mưa lớn kéo dài 2 ngày 16, 17-10 khiến lượng lớn nước đổ về các khu vực hạ lưu tại TP Huế.



Nhiều địa phương tại vùng trũng của Huế nước dâng trở lại. Ảnh: ND

Mực nước sông Hương (TP Huế) dâng cao đã khiến mặt sàn cây cầu gỗ lim bị nhấn chìm. Các vùng trũng của huyện Quảng Điền, Phong Điền, TX Hương Trà, Phú Vang và TP Huế nước chưa kịp rút đã ngập sâu trở lại.

Trong 24 giờ qua, trên địa bản tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có mưa to đến rất to, lũ trên các sông đang lên. Dự báo 12 giờ tới, tiếp tục mưa to đến rất to trên rộng; phổ biến 100-200mm/12 giờ, có nơi trên 250mm.

Hiện mưa vẫn lớn, nước lũ tại hai địa phương này dự báo sẽ tiếp tục dâng.