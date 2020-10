Thủy điện Rào Trăng: Khẩn trương cứu hộ trước khi trời trở mưa

Sáng 15-10, hai mũi lực lượng đường bộ do quân đội chủ trì và đường thủy do công an tỉnh Thừa Thiên Huế đảm nhiệm tiến hành vào hiện trường vụ sạt lở đất tại Trạm bảo vệ rừng 67 và dọn đường tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3.



Lực lượng chức năng chuẩn bị các phương tiện đưa vào bên trong khu vực sạt lở. Không khí rất khẩn trương trước dự báo thời tiết tại Thừa Thiên - Huế từ ngày mai sẽ mưa lớn trở lại.



Với địa hình đồi núi hiểm trở cộng với tuyến đường dài với gần 30km đường đồi núi nên việc mưa lớn trở lại chắc chắn sẽ khiến việc tìm kiếm các nạn nhân rất khó khăn.



Riêng hôm nay, thời tiết tại Thừa Thiên Huế ít mưa, khu vực tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền khá thuận lợi cho các lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ cứu nạn.





Tuyến đường vào khu vực sạt lở đất được chặn lại. Ngoài lực lượng tham gia cứu hộ thì mọi người không được đi vào bên trong. Tại sở chỉ huy, bệnh viện nơi những công nhân được đưa đến cấp cứu đều có công an bảo vệ, phóng viên không được tiếp cận để lấy thông tin.



Thông tin chúng tôi có được, đến ngày 15-10 lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được Trạm bảo vệ rừng 67, nơi có 13 người mất tích. Còn tại thủy điện Rào Trăng 3, một mũi lực lượng công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp cân bằng đường thủy đến thủy điện Rào Trăng 4, sau đó đi đường bộ để tiếp cận vào Rào Trăng 3.



Tuy nhiên, tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3, sạt lở nghiêm trọng nên việc đào bới tìm kiếm sẽ phải đợi xe cơ giới khi đường bộ được thông tuyến. Vào ngày hôm nay, lực lượng công an tiếp tục vào khu vực thủy điện để sử dụng flycam và công nghệ tầm nhiệt để tìm kiếm.



Được biết, đến nay có hơn 700 cán bộ, chiến sĩ của Quân khu 4 và các đơn vị tăng cường của Bộ Quốc phòng đang nỗ lực tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân còn mất liên lạc tại Tiểu khu 67.



Nhiều người dân đứng bên ngoài, nơi cách thủy điện Rào Trăng 3 30km để theo dõi vụ việc.



Tuyến đường vào Trạm bảo vệ rừng 67 và Thủy điện Rào Trăng 3 rất hiểm trở, chủ yếu là đường đồi núi. Hiện thông tin về kết quả việc tìm kiếm vẫn chưa được thông tin.