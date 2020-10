Toàn cảnh nơi dãy nhà Đoàn 337 sạt lở vùi lấp 22 chiến sỹ

Đến sáng 19-10 việc tìm kiếm các cán bộ chiến sĩ tại Đoàn Kinh tế - Bộ Quốc phòng 337 (xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) vẫn đang được gấp rút triển khai. Trong ảnh là toàn cảnh khu nhà bị vùi lấp. Ảnh: NGUYỄN DO



Phía bên ngoài, nơi đặt sở chỉ huy cách khu vực Đoàn 337 khoảng 3km, hiện tại tuyến đường vào Đoàn kinh tế - Bộ Quốc phòng 337 vẫn chưa được lưu thông. Lực lượng chức năng chốt chặn khuyến cáo người dân không được qua lại khu vực nguy hiểm. Ảnh: NGUYỄN DO



Xe cơ giới được đưa vào để khôi phục lại tuyến đường, sớm được thông tuyến, đưa phương tiện vào khu sạt sở để tham gia việc chở các chiến sĩ tử vong ra bên ngoài. Ảnh: NGUYỄN DO



Từ trạm chỉ huy phải đi đường bộ khoảng 3km đường bộ, nhiều bùn lầy, cùng với với những ngon núi đã nhão vì nhiều ngày mưa có thể sạt lở bất cứ lúc nào. Ảnh: NGUYỄN DO



Sáng 18-10, một đoàn có lực lượng quân đội và phóng viên khi đến nữa đường thì lũ quét tràn về, khi nghe tiếng nước chảy phía trên núi mọi người đã hô hoán cùng chạy và may mắn tất cả đều an toàn. Ảnh: NGUYỄN DO



Nhiều người là công nhân của các công trình ở bên trong khu vực xảy ra sạt lở nhanh chóng đi ra bên ngoài. Ảnh: NGUYỄN DO



Đây là khu vực đoàn Kinh tế - Bộ Quốc phòng 337, phía sau các dãy nhà được bao bọc bởi núi. Ảnh: NGUYỄN DO



Dãy núi phía sau lưng trụ sở bị sạt lở đã vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: NGUYỄN DO



Khu vực sạt lở đầy bùn đất, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm. Ảnh: NGUYỄN DO



Xe cẩu và lực lượng chức năng tham gia tìm kiếm ở bên trong. Ảnh: MỸ HẠNH



8 xe múc của các công ty, nhà máy ở bên trong khu vực bị chia cắt được tăng cường đến hiện trường để tham gia cứu hộ vì phương tiện bên ngoài chưa vào được bên trong. Đến thời điểm này, lực lượng chức năng đã tìm thấy 15/22 chiến sĩ, cuộc tìm kiếm vẫn đang được khẩn trương tiến hành. Ảnh: NGUYỄN DO