Lũ, sạt lở ở Quảng Trị, hàng chục người chết, mất tích

Mưa lũ làm 122 người chết và mất tích Ngày 18-10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (gọi tắt là trung tâm) cho biết không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới, từ nay đến ngày 21-10, ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to (lượng mưa 350-500 mm, có nơi trên 500 mm). Các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, tối và đêm 19-10 mưa lớn tăng trở lại và kéo dài đến ngày 21-10 với lượng mưa ở Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế 150-250 mm/đợt, ở Quảng Nam - Quảng Ngãi 50-100 mm/đợt. Chiều tối 18-10, nước tại các sông Gianh, Kiến Giang đã trên báo động 3, vượt mức lũ lịch sử năm 1979. Từ nay đến ngày mai (20-10) sẽ có lũ lớn trên các sông tại Hà Tĩnh, Quảng Bình; nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp độ 4, cấp có rủi ro rất lớn. Theo Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai, đến 18 giờ ngày 18-10, có 122 người chết và mất tích do mưa lũ (84 người chết, 38 người mất tích); gần 78.000 ngôi nhà ngập trong nước lũ, hư hỏng, sập đổ. AN HIỀN