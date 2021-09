Sáng 21-9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre, cho biết từ 18 giờ ngày 20-9 đến 6 giờ 21-9, tỉnh không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19.

Tổng số ca mắc hiện nay 1.866 ca, trong đó có 1.729 ca ra viện, 48 ca tử vong. Hiện tỉnh còn 88 ca đang theo dõi điều trị, số còn lại đang chuyển từ khu cách ly sang cơ sở điều trị.



Toàn tỉnh có 9/9 huyện, thành phố đã trở thành “vùng xanh” đạt mức bình thường mới. Cùng với đó, ngành y tế tỉnh đã chuẩn bị lực lượng để triển khai tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 theo sự phân bổ của Bộ Y tế.



Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ phát biểu tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 với các huyện, thành phố. Ảnh: P.HÂN

Theo Bác sĩ Nguyễn Hữu Định, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bến Tre, tỉnh vừa tiếp nhận 280.000 liều vaccine COVID-19 do Bộ Y tế phân bổ. Với số vaccine trên, ngành y tế tỉnh đã tiêm được 50.000 liều và đang tổ chức tiêm số còn lại.

“Trong đợt này ngành y tế tỉnh sẽ tập trung tiêm cho các đối tượng chính sách, xã hội, những người tham gia tại tuyến đầu chống dịch và công nhân lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong tỉnh”- Bác sĩ Nguyễn Hữu Định nói và cho biết trước đó Bến Tre cũng tiếp nhận gần 200.000 liều vaccine COVID-19 và đã triển khai tiêm hết số vaccine này.

Trước đó vào chiều 20-9, tại cuộc họp giao ban trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre với các huyện, thành phố, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ yêu cầu các địa phương tiếp tục tập trung phòng, chống dịch. Thực hiện phương châm phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bền vững gắn với phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.



Bản đồ COVID-19 tỉnh Bến Tre đã chuyển sang trạng thái "vùng xanh" hoàn toàn.

Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, thời gian tới, tỉnh sẽ tính toán triển khai phương án phòng dịch ở trạng thái bình thường mới với mức cao hơn. Có thể đưa các hoạt động dần trở lại trạng thái mới nhưng làm tới đâu chắc đến đó.



Bí thư Tỉnh ủy giao ngành y tế trực tiếp chủ trì với các ngành tham mưu, đề xuất phương án định kỳ hàng ngày để bổ sung cách làm mới trong công tác phòng chống dịch. Cập nhật đánh giá và có phương án sớm nhất, có thể áp dụng biện pháp phòng dịch theo Chỉ thị số 19 với các quy định tăng cường.

Ông Thọ cũng lưu ý các ngành và địa phương liên quan xác định đúng đối tượng tiêm vaccine; đẩy mạnh công nghệ trong phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh; hỗ trợ doanh nghiệp; thành lập Tiểu ban phục hồi và phát triển kinh tế. Cùng với đó là tăng cường kiểm soát tại các chốt, kiểm tra các phương tiện ra vào trên đường bộ, đường thủy, đường biển; phương tiện, tài xế, phụ tế đi qua tỉnh, hóa cảnh tại địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ còn đề nghị các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động mạnh mẽ người dân tuân thủ các quy định kiểm soát giãn cách, đặc biệt khi tỉnh mở ra các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị 19.