Chiều ngày 15-9, Thường trực Tỉnh ủy An Giang đã tổ chức cuộc họp để đánh giá tình hình công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh thời gian qua và phương hướng thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu 7 huyện, thành phố cơ bản kiểm soát được dịch bệnh không được chủ quan, vẫn phải tập trung cao độ kiểm soát dịch.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đánh giá thời gian qua, tỉnh đã có nhận định tình hình đúng đắn, có giải pháp phù hợp, chính xác và cách làm quyết liệt nên dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Trong quá trình chống dịch, An Giang đã tùy vào cấp độ, tình hình, diễn biến dịch bệnh để có những chỉ đạo phù hợp, áp dụng thực hiện Chỉ thị 15 hoặc Chỉ thị 16.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế để hướng đến trạng thái bình thường mới; tăng kiểm soát hạn chế người dân ra đường khi không cần thiết; đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine. Đối với các khu phong tỏa Bí thư yêu cầu các địa phương phải siết chặt vòng ngoài, kiểm soát tốt bên trong.

Phải sớm kiểm soát, khống chế ổ dịch ở khu nhà "ổ chuột" và làng bè

Vào sáng cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra và làm việc với lãnh đạo huyện An Phú, huyện Phú Tân, thị xã Tân Châu và TP Châu Đốc, về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đây là các địa phương phát sinh ổ dịch phức tạp, đặc biệt là 2 ổ dịch tại các khu nhà “ổ chuột” ở ấp Tân Bình, thị trấn Long Bình và làng bè thuộc xã Khánh An.

Theo ông Ngô Công Thức, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện An Phú trong 2 ngày 12 và 14-9, toàn huyện An Phú đã phát hiện 92 ca mắc COVID-19.



An Giang họp đánh giá, xử lý các ổ dịch phát sinh.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Bình yêu cầu huyện An Phú áp dụng Chỉ thị 16 ở mức cao hơn tại các ổ dịch trên. Song song đó địa phương phải nhanh chóng xét nghiệm liên tục để bóc tách F0, “giãn dân” ở các khu phong tỏa để giữ vững an toàn. Đối với ổ dịch ở làng bè địa phương phải xem xét, không để các bè cá neo gần nhau, tránh lây nhiễm nếu ổ dịch phức tạp.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Chủ tịch UBND tỉnh đã tăng cường cán bộ, chiến sĩ, tổ chức trực, hỗ trợ test nhanh trong các ổ dịch, tập trung truy vết để di dời dân trong các khu nhà “ổ chuột”; quyết tâm khống chế kiểm soát dịch trong 10 ngày tới. Bên cạnh đó, lực lượng cũng đã chuẩn bị 50 tấn gạo, 10 tấn cá cùng 500 triệu đồng để mua các thiết bị y tế hỗ trợ người dân ở khu vực phong tỏa.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đề nghị các địa phương cần tăng cường, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch một cách triệt để. Riêng huyện An Phú phải hiện phòng, chống ở mức cao hơn đối với các ổ dịch trên, cố gắng giữ vững và mở rộng "vùng xanh". Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo huyện An Phú giao nhiệm vụ cụ thể cho các xã, thị trấn, kiên quyết xử lý trách nhiệm, thay lãnh đạo nếu để vùng xanh thành vùng đỏ.