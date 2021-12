Sáng 31-12, UBND TP Thủ Đức, TP.HCM tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả của năm 2021 và quán triệt, triển khai những nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trong năm 2022.

Tham dự hội nghị có ông Lê Hòa Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, ông Nguyễn Văn Hiếu - Bí Thư thành ủy TP Thủ Đức, ông Hoàng Tùng – Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và lãnh đạo các phòng ban, UBND 34 phường tại TP Thủ Đức.

Trên địa bàn có 41.320 doanh nghiệp

Phát biểu tại hội nghị Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng cho biết sau một năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP Thủ Đức thực hiện đạt 10.350 tỉ đồng, đạt 124% so chỉ tiêu pháp lệnh; thu ngân sách địa phương đạt 182,5% so dự toán và bằng 113,24% so với cùng kỳ năm trước.

Tiến độ thực hiện giải ngân các công trình trong năm đạt 96,43%, đạt chỉ tiêu so kế hoạch TP giao và có 4.092 doanh nghiệp thành lập mới/tổng vốn đăng ký 62.255 tỉ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn lên 41.320 doanh nghiệp.



Các lãnh đạo TP.HCM và TP Thủ Đức tham gia hội nghị. Ảnh: TS

Về công tác quy hoạch, chỉnh trang và phát triển đô thị, TP Thủ Đức đã trồng mới 391.782 cây xanh, đạt tỉ lệ 156,71% so với kế hoạch năm 2021, tạo diện mạo đô thị ngày càng hiện đại.

Đặc biệt, trong lĩnh vực y tế, các đợt dịch bệnh đã được kiểm soát, khống chế kịp thời, là một trong những địa phương được công nhận vùng xanh đầu tiên. Đây là một thành quả vô cùng quan trọng, thể hiện khả năng ứng phó nhanh, kịp thời của chính quyền thành phố và sự tham gia cộng đồng trách nhiệm, rất hiệu quả của cả hệ thống chính trị và người dân.

“Đến thời điểm này, có thể khẳng định chúng ta đã đạt được mục tiêu kép trong phòng chống dịch và duy trì tăng trưởng kinh tế thành phố” - ông Tùng nói.

Phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt và vượt 3%-5%

Lãnh đạo TP Thủ Đức đánh giá, năm 2022 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Thành ủy TP.HCM về phương hướng, nhiệm vụ và một số cơ chế phát triển TP Thủ Đức giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời đây cũng là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết 131 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM và Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TP.HCM. Do đó, thành phố xác định mục tiêu tiếp tục phấn đấu giữ vững thành quả trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, triển khai có hiệu quả các nội dung phân cấp ủy quyền của TP.HCM cho TP Thủ Đức; tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất TP và Trung ương sớm xây dựng và ban hành cơ chế phát triển phù hợp cho TP Thủ Đức. Phấn đấu hoàn thành trình Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung TP Thủ Đức đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. TP Thủ Đức cũng sẽ tập trung các giải pháp để thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”. Thu ngân sách nhà nước phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu pháp lệnh từ 3% đến 5%. Tập trung triển khai đảm bảo tiến độ 29 chỉ tiêu, 39 công trình trọng điểm và 32 chương trình đề án. Lãnh đạo TP Thủ Đức đánh giá việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2022 sẽ có nhiều khó khăn, khi trong bối cảnh đại dịch COVID-19 còn diễn biến rất phức tạp ở các quốc gia trên thế giới với các biến chủng mới có mức độ lây nhiễm nhanh hơn, nguy hiểm hơn. “Những vấn đề trên đòi hỏi chúng ta phải phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, sự đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị, tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân kết hợp với phát huy trí tuệ tập thể của các đơn vị, các cấp, các ngành. Đặc biệt là sự quan tâm, sự lãnh đạo kịp thời của Thành ủy; sự giám sát, phối hợp, hỗ trợ thường xuyên của của HĐND, sự phối hợp có hiệu quả của MTTQ và các đoàn thể, của Tòa án và VKSND TP trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của TP trong năm 2022” - ông Tùng cho hay.