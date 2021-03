TP Thủ Đức sẽ cấp CCCD đến 24 giờ, cả ngày lễ

Công an TP Thủ Đức vừa có thông báo rộng rãi đến người dân về việc cấp thẻ căn cước công dân có chip.

Theo đó, thẻ CCCD sẽ được cấp cho người dân TP Thủ Đức tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ 7, chủ nhật, ngày lễ và từ 6 giờ đến 24 giờ.

Địa điểm cấp được tiến hành tại số 9 xa lộ Hà Nội (phường Hiệp Phú), Số 989 Đồng Văn Cống(phường Thạnh Mỹ Lợi), số 371 đường Đoàn Kết (phường Bình Thọ) và một số phường trên địa bàn TP Thủ Đức.

Công an TP Thủ Đức cho biết, do máy cấp CCCD đặt lưu động nên khi tới địa điểm nào Công an phường sẽ thông báo để người dân đến làm CCCD tại đó.

Công an cũng lưu ý người dân khi đến làm CCCD cần ăn mặc lịch sự, mang theo bản chính hộ khẩu, CMND, CCCD mã vạch và các giấy tờ có liên quan khác khi thông tin công dân có thay đổi.

Công an TP Thủ Đức cũng thông báo đối tượng được cấp CCCD là công dân đủ 14 tuổi chưa được cấp CMND 9 số, CMND 12 số, thẻ CCCD mã vạch. và công dân đã được cấp CMND 9 số chưa chuyển sang thẻ CCCD.

Ngoài ra, công dân đã được cấp CMND, CCCD nhưng CMND, CCCD hư hỏng, mờ nhòe, rách nát không sử dụng được và các trường hợp CMND, CCCD hết hạn sử dụng.

Công dân đã được cấp CMND, CCCD mã vạch nhưng bị mất và công dân đã được cấp CMND, CCCD nhưng có sự thay đổi về thông tin trong CMND, CCCD cũng được cấp.

Theo Công an TP Thủ Đức, CCCD có gắn chíp có thể tích hợp, thay thế nhiều loại giấy tờ. Đồng thời tiết kiệm được thời gian, chi phí và thực hiện các giao dịch khác được nhanh chóng, chính xác, độ tin cậy cao.

CCCD có gắn chíp ứng dụng chữ ký số, sinh trắc học, ứng dụng mật khẩu một lần… có thể được sử dụng vì kết nối rộng rãi cho các dịch vụ công cộng và tư nhân.

Thông tin định danh của Công dân được lưu trên CCCD có gắn chíp là không thể thay đổi và không thể giả mạo. Công an cũng giải thích chíp điện tử được gắn trên thẻ CCCD không có chức năng định vị, theo dõi xác định vị trí công dân.