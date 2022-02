Theo báo cáo của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự TP.HCM, năm 2022 tổng số lệnh gọi nhập ngũ đã trao là 3.984 người, trong đó lệnh chính thức là 3.800 công dân nam, dự phòng là 184 công dân (chiếm 4,84% so với chỉ tiêu). Số đảng viên nhận lệnh là 79 người (đạt 2,08% so với chỉ tiêu), trong đó đảng viên chính thức là 66 người (chiếm 1,74%), so với năm ngoái thì giảm (năm 2021 có 95 đảng viên nhận lệnh nhập ngũ). Công dân nhận lệnh gọi nhập ngũ có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học là 1.684 người (đạt 44,32% so với chỉ tiêu). So với năm ngoái, số công dân này tăng lên (năm 2021 là 1.595 người). Công dân nhận lệnh gọi nhập ngũ có sức khỏe loại 1, 2 là 3.189 người (đạt 83,92% so với chỉ tiêu). Dự kiến lễ giao nhận quân điểm của TP.HCM năm 2022 sẽ được tổ chức tại quận 12 vào ngày 16-2.