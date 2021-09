Chiều 3-9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch trên địa bàn.

Tại buổi họp báo, liên quan đến việc kiểm soát người đi đường trong thời gian tăng cường giãn cách xã hội, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết: Công an TP.HCM đang cập nhật danh sách người được cấp giấy đi đường của các sở ban ngành, quận huyện và lập danh sách diện được lưu thông trên đường không cần cấp giấy để cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.



Thượng tá Lê Mạnh Hà thông tin tại họp báo. Ảnh: TÁ LÂM

Từ cơ sở dữ liệu đó, Công an TP.HCM sẽ kiểm soát người đi đường thông qua công nghệ thông tin.

Do vậy, ông đề nghị các đơn vị cung cấp danh sách để công an kiểm soát chặt chẽ, người ra đường cũng phải đăng ký và đối chiếu giữa lượng người ra đường với F0 quản lý trong cộng đồng xem có mối liên hệ nào không?

“Công an muốn sử dụng camera quét mã QR thì cần dữ liệu này. Thời gian tới, nếu các trường hợp chưa cung cấp thông tin và không có thông tin trên hệ thống có thể buộc phải quay đầu” - ông Hà nói.

Đối với tình trạng làm giả, lừa đảo mua bán giấy đi đường, ông Hà khẳng định có tình trạng này và cho biết Công an TP.HCM đã hướng dẫn các chốt, trạm để kiểm tra và sẽ dễ dàng phát hiện.

“Sau khi cập nhật danh sách vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, người ra đường không đúng đối tượng sẽ bị công an xử lý” – ông Hà nói và đề nghị người dân cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo nêu trên.

Theo ông Hà, Bộ Công an và Công an TP.HCM đã điều động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ đến các quận, huyện để đảm nhiệm nhiệm vụ ở các chốt chặn. Lực lượng ở phường, xã được đưa về khu dân cư để kiểm tra, kiểm soát, nắm tình hình.