TP.HCM trình 27 dự án cần thu hồi đất năm 2022 Tại kỳ họp, UBND TP.HCM có tờ trình về việc thông qua danh mục 27 dự án cần thu hồi đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Trong số này có 12 dự án cần thu hồi đất (trong đó có đất trồng lúa). Cụ thể, về 15 dự án cần thu hồi đất, đáng chú ý là dự án xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa và khu tái định cư (15,28 ha); xây dựng nhà ga hành khách T3 sân bay Tân Sơn Nhất (16,05 ha); sửa chữa và nâng cấp đường Nguyễn Hữu Tiến (quận Tân Phú); chỉnh trang hẻm 30 Mạc Đĩnh Chi (quận 1). Ngoài ra còn có các công trình, dự án như kè chống sạt lở ven rạch Mốc Keo bảo vệ khu dân cư ấp An Hòa (huyện Cần Giờ); xây dựng đường Tân Hiệp 9 (huyện Hóc Môn); xây dựng nút giao thông An Phú (TP Thủ Đức)...

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: HOÀNG GIANG Đối với danh mục dự án cần thu hồi đất (trong đó có đất trồng lúa), có hai dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên 10 ha gồm dự án đường dây 500 kV Củ Chi - Chơn Thành - Đức Hòa (26,53 ha) và dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Cửu Phú (hương lộ 14) trên địa bàn huyện Bình Chánh (10,92 ha). Các dự án cần thu hồi đất (trong đó có đất trồng lúa) dưới 10 ha, đáng chú ý có dự án đường Phạm Thế Hiển nối dài (quận 8); xây dựng Trường Tiểu học Xuân Thới Đông (huyện Hóc Môn); xây dựng Trường Mầm non Bà Điểm 1; xây dựng Trường Mầm non Xuân Thới Sơn (cùng ở huyện Hóc Môn); cùng một số dự án nâng cấp hẻm trên địa bàn huyện Nhà Bè... • Bên hành lang Quốc hội, lãnh đạo TP.HCM cũng cho hay đang xem xét hoãn việc cho học sinh lớp 1 đến trường học trực tiếp vì phụ huynh chưa an tâm, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp.