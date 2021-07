Ngày 21-7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) phối hợp cùng Công an tỉnh Thanh Hóa đến thăm hỏi và trao học bổng Thắp sáng ước mơ cho hai con của liệt sỹ, Trung tá Vi Văn Luân (nguyên cán bộ công an xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa).



Trung tá Luân là người đã anh dũng hy sinh trong quá trình truy bắt tội phạm ma túy trên địa bàn vào tháng 2-2021 vừa qua.



Trao tặng học bổng Thắp sáng ước mơ cho hai con của liệt sỹ Vi Văn Luân. Ảnh: H.H

Theo kế hoạch, chương trình Thắp sáng ước mơ thuộc Cục C04 quyết định trao hai suất bổng cho hai con của liệt sỹ Vi Văn Luân, mỗi suất học bổng trị giá 12 triệu đồng. Các suất học bổng này được trao hàng năm, đến khi các cháu đủ 18 tuổi.

Đại tá Vũ Văn Hậu, Phó Cục trưởng C04 cho biết cuộc chiến chống tội phạm ma túy là cuộc chiến cam go, khó khăn, gian khổ, vô cùng ác liệt. Trong cuộc chiến ấy, đến nay 27 cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng Công an, Bộ đội biên phòng và nhân dân đã anh dũng hy sinh. Ngoài ra, hàng trăm đồng chí bị thương, bị phơi nhiễm HIV trong quá trình làm nhiệm vụ.

Chia sẻ thêm, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Chủ tịch danh dự chương trình Thắp sáng ước mơ, nhấn mạnh suất học bổng tuy giá trị không nhiều nhưng là món quà động viên tinh thần các cháu.

Thiếu tướng mong muốn các cháu phát huy truyền thống vẻ vang của gia đình, tiếp nối truyền thống cha, anh, là con ngoan, trò giỏi, tiếp tục rèn luyện, học tập để xứng danh cháu ngoan Bác Hồ.

Chương trình Thắp sáng ước mơ của Cục C04 ra đời năm 2007, đến nay hàng năm chương trình trao 7 suất học bổng (mỗi suất trị giá 12 triệu đồng) cho con của 6 liệt sỹ, học bổng được trao đến khi các cháu đủ 18 tuổi.

Ngoài ra, chương trình cũng giúp đỡ hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ bị thương, có hoàn cảnh khó khăn; chung tay xây dựng địa bàn xã, phường không ma túy; đỡ đầu và giúp đỡ xây dựng trường học không ma tuý ở vùng cao, biên giới phía Bắc thuộc tỉnh Hà Giang, Bắc Kạn, Hòa Bình, Hà Nam, Quảng Nam…

Đêm 6-2-2021, trong khi truy bắt tội phạm ma tuý thuộc địa bàn xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Trung tá Vi Văn Luân đã bị các đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy dùng súng chống trả quyết liệt. Do vết thương quá nặng, Trung tá Luân đã anh dũng hy sinh.