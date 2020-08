Trên 1.000 tài xế bị phạt nồng độ cồn kịch khung

Ngày 12-8, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết đã có số liệu thống kê trong 10 ngày đầu thực hiện kế hoạch tăng cường xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn và ma túy.



CSGT kiểm tra nồng độ cồn với tài xế. Ảnh: MINH HẢI

Theo đó, từ 1-8 đến 10-8, lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện, lập biên bản 3.339 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 14 trường hợp vi phạm về ma túy.

Riêng với nồng độ cồn, 1.611 tài xế vi phạm ở mức 1 (dưới 0,25 mg/1 lít khí thở), 571 tài xế vi phạm ở mức 2 (từ 0,25 mg đến 0,4 mg/1 lít khí thở), 1.095 tài xế vi phạm ở mức ba (trên 0,4 mg/1 lít khí thở, gồm hai xe khách, ba xe tải, 39 xe con, bảy xe container…).

Đáng chú ý, 62 trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, đều bị xử lý ở khung phạt cao nhất.

Cũng theo C08, vi phạm về nồng độ cồn và ma túy được phát hiện chủ yếu trong khung giờ từ 5 giờ sáng đến 21 giờ đêm, chiếm tới 88% tổng số trường hợp bị xử lý.

Hiện nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, C08 và lực lượng CSGT Công an các địa phương đã chủ động thực hiện nghiêm quy định về phòng dịch trong công tác, để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Tai nạn giảm mạnh Trong 10 ngày nêu trên, tình hình tai nạn giao thông được kiềm chế, toàn quốc xảy ra 254 vụ, làm chết 116 người, bị thương 180 người, giảm về cả ba tiêu chí so với 10 ngày liền trước khi thực hiện kế hoạch. Cùng với đó, thông qua tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT còn phát hiện chín vụ việc vi phạm pháp luật, bắt giữ 10 đối tượng có dấu hiệu tội phạm. Trong đó ba vụ sử dụng Giấy phép lái xe, đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp; một vụ vận chuyển động vật hoang dã trái phép; một vụ vận chuyển hàng hóa trái phép và một vụ vận chuyển ma túy trái phép...