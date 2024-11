Bộ Công an ra công điện khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ ở Trung Bộ 26/11/2024 16:37

(PLO)- Bộ Công an vừa có công điện gửi các đơn vị trực thuộc, Giám đốc Công an một số tỉnh, thành phố về việc chủ động ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ ở Trung Bộ.

Ngày 26-11, Bộ Công an đã ra công điện về chủ động ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ ở Trung Bộ, gửi Thủ trưởng một số đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ và Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố gồm: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên.

Nội dung công điện nêu, những ngày qua, tại khu vực Trung Bộ, nhất là tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi và Bình Định đã xảy ra mưa lớn kéo dài, gây sạt lở đất, ngập lụt cục bộ, chia cắt giao thông, một số khu dân cư vùng thấp, trũng, ven sông suối bị cô lập do ngập sâu, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống, sinh hoạt của Nhân dân.

Dự báo trong vài ngày tới, do ảnh hưởng của không khí lạnh có thể xảy ra gió mạnh trên biển, nguy cơ mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét tại khu vực Trung Bộ. Để triển khai thực hiện hiệu quả, nghiêm túc Công điện số 120/CĐ-TTg ngày 25-11 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ ở Trung Bộ; lãnh đạo Bộ yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, tổ chức theo dõi sát tình hình mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, lũ ống để chủ động triển khai các phương án, kế hoạch ứng phó, bảo đảm an ninh trật tự phù hợp với diễn biến tại địa phương, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Sáng 26-11, nhiều nơi ở Thừa Thiên Huế vẫn đang ngập trong nước, người dân đi lại bằng thuyền. Ảnh: NGUYỄN DO

Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí lực lượng, nhất là lực lượng cơ sở hướng dẫn, phân luồng, cắm biển cảnh báo, bảo đảm an toàn giao thông, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu, khu vực bị sạt lở hoặc nguy cơ sạt lở, kiên quyết không để người và phương tiện tham gia giao thông lưu thông khi không bảo đảm an toàn.

Triển khai ngay công tác ứng phó mưa lũ, cứu nạn, cứu hộ bảo đảm kịp thời, hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại tính mạng và tài sản của Nhân dân, đồng thời khắc phục nhanh nhất hậu quả khi xảy ra sự cố, thiên tai.

Chủ động các trang thiết bị, phương tiện đặc chủng chuyên dùng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả mưa lũ theo phương châm "4 tại chỗ"…

Phối hợp chặt chẽ với các ngành và lực lượng tại cơ sở, rà soát, kiểm tra các khu vực nguy hiểm, mất an toàn để có phương án sơ tán, di dời, cảnh báo, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tính mạng cho người dân, nhất là người già, trẻ em, phụ nữ, những người yếu thế ra khỏi các khu vực bị ngập sâu, có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, lũ ống.

Tiếp cận các khu vực còn bị ngập sâu, chia cắt để kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân, không để người dân bị thiếu đói, bị rét, thiếu nước uống, không có nơi ở. Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ. Hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả ngay sau mưa lũ.

Các đơn vị trực thuộc Bộ chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ ở Trung Bộ theo chức năng, nhiệm vụ; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, thuốc men để chi viện khi có yêu cầu, bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ huy, điều hành trong ứng phó với mưa lũ, tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ…