Từ 2-4 TP.HCM và nhiều tỉnh tiếp tục mưa bất chợt sau 13 giờ

Đầu giờ chiều 1-4, nhiều nơi ở TP.HCM như quận Bình Thạnh, quận 12, Thủ Đức... đã hứng cơn mưa trái mùa. Cơn mưa khiến nhiều người ướt sũng nhưng ai nấy đều hồ hởi sau những ngày nắng nóng.



Mưa lớn ở quận Thủ Đức chiều 1-4. Ảnh: T.TUYỀN

Trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Đình Quyết, Phó Trưởng phòng dự báo Đài KTTV khu vực Nam Bộ, cho biết mưa trái mùa đã đổ xuống TP.HCM và nhiều tỉnh khác như Tây Ninh, Long An, An Giang, Kiên Giang…. Lượng mưa đo được ở quận Thủ Đức đạt 5.2mm, ở huyện Cần Giờ là 1.6mm; còn ở An Giang lên đến 17mm và Kiên Giang là 21.4mm... và những nơi này hiện vẫn đang mưa.