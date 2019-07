Từ bí thư ‘rớt’ xuống phó bí thư: Người trong cuộc nói gi?

Liên quan vụ từ bí thư bỗng “rớt” xuống phó bí thư sau ba tháng, sáng 24-7, trao đổi với PLO, ông Lê Văn Châu, nguyên Bí thư Đảng ủy xã An Hải (huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi), tân Phó bí thư Đảng ủy xã An Hải, nhiệm kỳ 2015-2020, đã chính thức lên tiếng.



Đảo lớn Lý Sơn có hai xã là An Vĩnh và An Hải. Ảnh: TẤN VIỆT

Như PLO đã đưa tin, sáng 23-7, Huyện ủy Lý Sơn (Quảng Ngãi) công bố quyết định về việc chỉ định ông Lê Văn Châu, nguyên Bí thư Đảng ủy xã An Hải, giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2015-2020. Quyết định này do ông Nguyễn Viết Vy, Bí thư Huyện ủy Lý Sơn, ký ngày 18-7. Theo đó, ông Châu được bảo lưu phụ cấp chức vụ Bí thư Đảng ủy đến hết nhiệm kỳ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước đó vào ngày 1-4-2019, khi đang là Bí thư Đảng ủy xã An Hải, ông Châu nhận quyết định do ông Nguyễn Viết Vy ký về việc cho thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã An Hải, chờ phân công công tác mới. Một ngày sau (2-4) ông Ban Thường vụ Huyện ủy Lý Sơn ra văn bản điều động ông Châu về công tác tại Hội Nông dân huyện, tới 18-7, Bí thư huyện Lý Sơn Nguyễn Viết Vy ký công văn hủy quyết định điều động đó, đồng thời ký để ông Châu làm Phó Bí thư như đã nói ở trên.

PV đã liên hệ với ông Nguyễn Viết Vy để hỏi lý do của liên tiếp các quyết định nói trên nhưng không liên lạc được…. Được biết, hiện ông Ngô Đình Mẫn, Phó chủ tịch HĐND huyện Lý Sơn, đã được điều về làm Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã An Hải.

Ngày 24-7, trả lời câu hỏi có khúc mắc gì trong việc điều động cán bộ đối với mình không, ông Châu cho hay trước đó Huyện ủy Lý Sơn đã mời ông lên trao đổi tình hình chung trong công tác cán bộ của huyện.

Cụ thể là Ban thường vụ Huyện ủy Lý Sơn đã đề nghị ông Châu chia sẻ. “Cái này đâu vào đó rồi, giờ điều động tôi về lại chỗ xã An Hải để hết nhiệm kỳ thì tôi về hưu thôi chứ cũng không có gì khúc mắc lắm”, ông Châu nói.

Cũng theo ông Châu, sau khi Ban thường vụ Huyện ủy Lý Sơn điều động ông lên công tác tại Hội nông dân huyện Lý Sơn thì có Nghị quyết mới của Trung ương về ổn định vị trí việc làm và tinh giản biên chế.

“Cho nên tỉnh không thống nhất chuyển công chức từ xã về huyện, mấy ảnh kêu thôi trở về làm phó bí thư hết nhiệm kỳ rồi về hưu”, ông Châu nói.

Khẳng định mình không có tâm tư gì, ông Châu cho hay: “Việc này mình chia sẻ cái chung với địa phương thôi chứ cũng không có gì. Năm sau là mình về hưu rồi, giờ chính thức nhận chức phó bí thư xã rồi”.

Ông Ngô Đình Mẫn, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã An Hải, người về thay ông Châu, cũng khẳng định ông Châu không bị kỷ luật gì.

“Huyện ủy đang có chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư kiêm chủ tịch, thí điểm ở những xã có điều kiện. Anh Châu nguyên là Bí thư xã An Vĩnh chuyển xuống xã An Hải, tuổi anh ấy cũng gần nghỉ rồi nên mới về làm bên hội nông dân huyện. Sau đó Huyện ủy thấy lực lượng xã An Hải mỏng nên điều ảnh xuống làm phó bí thư trợ giúp một thời gian cho đến đại hội, không có vấn đề gì về kỷ luật hết”, ông Mẫn nói.

Trao đổi với PLO, ông Đoàn Dụng, Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Ngãi, cho hay việc này thuộc thẩm quyền quyết định của Ban thường vụ Huyện ủy Lý Sơn.

“Thẩm quyền của họ và họ không báo cáo. Khi nào có đơn thư rồi minh căn cứ vào đó đi thanh tra mới biết được. Còn giờ mình không nghe gì”, ông Dụng nói.

Chúng tôi đã cố gắng lên hệ với ông Nguyễn Viết Vy, Bí thư Huyện ủy Lý Sơn, người ký liên tiếp các quyết định điều động cán bộ đối với ông Châu, tuy nhiên không nhận được hồi âm.