Từ bí thư bỗng ‘rớt’ xuống phó bí thư sau 3 tháng

Sáng 23-7, Huyện ủy Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) công bố quyết định về việc chỉ định ông Lê Văn Châu, nguyên Bí thư Đảng ủy xã An Hải giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy xã An Hải, nhiệm kỳ 2015-2020.

Quyết định nói trên do ông Nguyễn Viết Vy, Bí thư Huyện ủy Lý Sơn ký ngày 18-7, cho hay ông Châu được bảo lưu phụ cấp chức vụ Bí thư Đảng ủy đến hết nhiệm kỳ.



Trung tâm hành chính xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: CX

Đáng nói, cùng ngày 18-7, ông Vy ký một quyết định khác hủy bỏ quyết định ngày 2-4-2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Lý Sơn về việc điều động ông Lê Văn Châu, Bí thư Đảng ủy xã An Hải về công tác tại Hội Nông dân huyện.

Cũng trong ngày 18-7, ông Vy ký Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Lý Sơn thống nhất chỉ định ông Lê Văn Châu, nguyên Bí thư Đảng ủy xã An Hải, nhiệm kỳ 2015-2020 giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy xã An Hải, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước đó vào ngày 1-4-2019, khi đang là Bí thư Đảng ủy xã An Hải, ông Châu nhận quyết định do ông Nguyễn Viết Vy ký, về việc cho thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã An Hải kể từ ngày 15-4, chờ phân công công tác mới.

Sau đó, ông Ngô Đình Mẫn, Phó chủ tịch HĐND huyện Lý Sơn được điều về làm Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã An Hải.

Trưa 23-7, PV đã liên hệ với ông Nguyễn Viết Vy để hỏi lý do của liên tiếp các quyết định nói trên nhưng không liên lạc được.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc…