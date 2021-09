Tối 23-9, nguồn tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Bộ trưởng Bộ Công an đã ra quyết định tước quân tịch đối với Đại tá Phùng Anh Lê (cựu trưởng phòng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội) và Trung tá Nguyễn Đức Châu (cựu đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Tây Hồ).



Việc tước quân tịch đối với hai cựu cán bộ công an nêu trên được thực hiện do những người này bị điều tra về hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp.

Chiều cùng ngày, nguồn tin từ VKSND Tối cao cho biết cơ quan điều tra VKSND Tối cao ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đại tá Lê và Trung tá Châu về tội “tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù", quy định tại điều 378 BLHS.

Thông tin ban đầu, vụ án xảy ra khi ông Lê giữ chức Trưởng Công an quận Tây Hồ, Hà Nội. Hôm 21-9, cơ quan kiểm sát đã thực hiện việc khám xét nhà riêng của ông Lê ở phố Nhân Hòa (Thanh Xuân, Hà Nội).

Trước đó, tháng 2-2021, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với đại tá Phùng Anh Lê - Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội.

Ông Lê được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội từ tháng 1-2019, sau thời gian dài làm Trưởng Công an quận Tây Hồ.

Sau khi ra quyết định tạm đình chỉ công tác, Công an TP Hà Nội chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Cơ quan điều tra VKSND Tối cao thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Cũng liên quan đến những vụ việc xảy ra tại Công an quận Tây Hồ, cuối tháng 4-2021, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Hữu Tài (28 tuổi, trú tại quận Ba Đình) 2 năm tù, ba bị cáo khác từ 15 tháng tù treo đến 20 tháng tù giam, cùng về tội cướp tài sản.

Đáng chú ý, HĐXX cho biết quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội xác định một số cán bộ Công an quận Tây Hồ có liên quan đến việc không xử lý hình sự các bị cáo nêu trên. Cùng với đó, vợ của bị cáo Tài trình bày từng đưa 100 triệu đồng cho một cán bộ Công an quận Tây Hồ để nhờ giúp đỡ…

Do có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều Công an TP Hà Nội đã thụ lý, giải quyết bằng một vụ án khác.