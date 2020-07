Vì sao ông Trần Vĩnh Tuyến bị khởi tố?

Thủ tướng tạm đình chỉ công tác với ông Trần Vĩnh Tuyến Ông Trần Vĩnh Tuyến và ông Trần Trọng Tuấn được tại ngoại. Ngày 11-7, Thủ tướng đã có quyết định tạm đình chỉ công tác phó chủ tịch UBND TP.HCM với ông Trần Vĩnh Tuyến vì có hành vi vi phạm pháp luật. Thời gian tạm đình chỉ công tác là 90 ngày kể từ ngày 11-7-2020. Cùng ngày, HĐND TP.HCM cũng đã tạm đình chỉ tư cách đại biểu HĐND với ông Tuyến. + Ngày 9-7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí đối với năm bị can. Những bị can này gồm: Ông Trần Vĩnh Tuyến, sinh năm 1965, phó chủ tịch UBND TP.HCM. Ông Trần Trọng Tuấn, sinh năm 1969, phó chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM (nguyên giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM). Ông Phan Trường Sơn, sinh năm 1967, phó giám đốc Sở QH-KT TP.HCM (nguyên trưởng Phòng phát triển nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TP.HCM). Ông Trần Quốc Đạt, sinh năm 1963, phó trưởng Phòng phát triển nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TP.HCM. Ông Lê Tấn Hòa, sinh năm 1977, chuyên viên Phòng phát triển nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TP.HCM. Trong đó ông Trần Vĩnh Tuyến và ông Trần Trọng Tuấn được tại ngoại, ba bị can còn lại bị bắt giam.