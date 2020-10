Vì sao phải có Luật bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ?

Chiều 24-10, tại phiên họp trực tuyến của kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Luật bảo đảm trật tự, ATGT là cần thiết

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định việc xây dựng, ban hành Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ là cần thiết. Bởi, qua tổng kết 10 năm thi hành Luật Giao thông đường bộ năm 2008 cho thấy Luật có phạm vi điều chỉnh gồm cả hai lĩnh vực là bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ và xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý vận tải đường bộ.



Bộ trưởng Tô Lâm trình bày tờ trình dự thảo Luật. Ảnh: quochoi.vn

Tuy nhiên, hai lĩnh vực này có mục tiêu và đối tượng điều chỉnh khác nhau. Cụ thể, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông có mục tiêu là bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người tham gia giao thông, bảo đảm an ninh con người. Còn xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông có mục tiêu là phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an toàn kỹ thuật công trình giao thông.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng cho biết, an toàn giao thông đường bộ đang diễn biến rất phức tạp, vi phạm xảy ra phổ biến.

Qua thống kê, trong hơn 10 năm qua, tai nạn giao thông ở Việt Nam đã làm chết trên 100 nghìn người, bị thương trên 330 nghìn người. Nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc xuất phát từ nguyên nhân lái xe sử dụng chất ma túy, nồng độ cồn… Đường bộ là nơi diễn ra nhiều vấn đề phức tạp về hoạt động của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật như: trộm, cướp, gây rối trật tự công cộng, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu…

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, mục đích của việc xây dựng Luật là bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho nhân dân, bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp. Từ đó, góp phần xây dựng trật tự, an toàn giao thông tiến bộ, văn minh, tiếp cận trình độ tiên tiến của thế giới.

Việc xây dựng Luật cũng phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, cụ thể hóa Hiến pháp, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Cân nhắc quy định về đấu giá biển số xe

Tại nghị trường, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt cũng đã báo cáo thẩm tra dự án luật này. Theo đó, Ủy ban Quốc phòng và An ninh cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật nêu trong Tờ trình của Chính phủ.



Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt cũng đã báo cáo thẩm tra dự án luật này. Ảnh: quochoi.vn

Ông Võ Trọng Việt cũng nhìn nhận, thực tế tình hình trật tự an toàn giao thông đường bộ còn nhiều diễn biến phức tạp. Tai nạn giao thông đường bộ chiếm hơn 95% trong tổng số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông nói chung, để lại hậu quả rất lớn cho xã hội. Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm còn chồng chéo, gây phiền hà và làm giảm niềm tin trong nhân dân… đòi hỏi phải xây dựng Luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ để giải quyết yêu cầu thực tiễn đặt ra hiện nay.

Đi sâu vào các nội dung cụ thể của dự thảo luật, ông Võ Trọng Việt cho biết, có một số ý kiến khác đề nghị cân nhắc quy định về đấu giá biển số xe vì cho rằng biển số xe dùng để quản lý, kiểm soát xe cơ giới (tài sản công), sau khi thực hiện đấu giá (bán, mua) sẽ trở thành tài sản cá nhân.

Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị cho rằng trong thời gian qua, một số lực lượng đã độc lập tổ chức tuần tra, kiểm soát, dừng phương tiện, xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ dẫn đến sự chồng chéo về nhiệm vụ.

Cũng có ý kiến cho rằng đào tạo, sát hạch lái xe để hoàn thiện kiến thức, kỹ năng, ý thức của người lái xe, nhằm xây dựng trạng thái giao thông đường bộ an toàn, nên giao cho Bộ Công an quản lý nhà nước là phù hợp.

Từ đó, Bộ Công an sẽ thống nhất quản lý về cả phương tiện và người tham gia giao thông xuyên suốt từ khâu đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và sau khi được cấp GPLX. Qua đó sẽ siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX và chấp hành pháp luật của người lái xe. Việc chuyển đổi này chỉ thay đổi về quyền quản lý, còn các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe đã được xã hội hóa vẫn tiếp tục hoạt động, không có sự thay đổi về vị trí, tổ chức, nhiệm vụ.