Sáng 28-6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào. Lễ đón diễn ra trọng thể với nghi thức cao nhất.



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng các thành viên tại lễ đón. Ảnh: TTXVN

Ngay sau đó, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith.

Tại hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; trao đổi sâu rộng về phương hướng, các biện pháp tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, hai nước cũng như những vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng Tổng bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam; khẳng định chuyến thăm lần này là dấu mốc quan trọng, diễn ra ngay sau thành công rất tốt đẹp của đại hội mỗi Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội của mỗi nước. Tổng bí thư nhấn mạnh tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ giữa hai Đảng, hai nước phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực, phục vụ cho công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đónTổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: TTXVN

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi và nhất trí cho rằng năm 2021 và những năm tiếp theo, công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của hai nước sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, đặt ra nhiều vấn đề mới đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả trong việc triển khai nghị quyết đại hội của mỗi Đảng, chiến lược phát triển của mỗi nước.

Theo đó, hai bên nhất trí tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cả về cơ chế và thể chế nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trên cơ sở phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, hợp tác bình đẳng và cùng có lợi, dành ưu tiên, ưu đãi cho nhau, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhau cùng phát triển vì sự phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á và trên thế giới.

Hai bên nhấn mạnh cần tăng cường quan hệ chính trị đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao hơn nữa; hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh và phát triển của mỗi nước…

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi thông tin kịp thời, tham vấn, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau hiệu quả trong các vấn đề quốc tế và khu vực, các hoạt động tại diễn đàn đa phương…



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: TTXVN

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ với nhau và với các nước, các tổ chức quốc tế có liên quan để quản lý, phát triển, sử dụng bền vững và hiệu quả nguồn nước sông Mê Kông; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông; giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, cùng các bên liên quan thúc đẩy việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC và xây dựng COC hiệu quả và thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Sau hội đàm, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đã chứng kiến lễ ký kết và trao các văn kiện hợp tác, trong đó có Thỏa thuận chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2030; Hiệp định hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2025; Thỏa thuận hợp tác giữa hai Văn phòng Trung ương của hai Đảng giai đoạn 2021-2025; Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ KH&ĐT và một số thỏa thuận, bản ghi nhớ khác.