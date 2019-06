Việt Nam - Nhật Bản trao đổi về vấn đề an ninh ở biển Đông

Ngày 3-6, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Takeo Mori đã đồng chủ trì Đối thoại Đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 7.



Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tại Đối thoại Đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản.

Tại đây, hai bên đánh giá cao sự phát triển tích cực và toàn diện của quan hệ hai nước thời gian qua, trao đổi ý kiến về phương hướng và các biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả trong lĩnh vực chính trị - ngoại giao, quốc phòng, an ninh.

Hai bên nhấn mạnh cần duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc các cấp, đặc biệt là cấp cao, nâng cao hiệu quả của các cơ chế đối thoại hiện có, góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau.

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, theo đó nhất trí tăng cường hợp tác tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và Nhật Bản phát triển ngày càng sâu rộng trong bối cảnh Việt Nam đang là nước điều phối quan hệ ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2018 - 2021 và sẽ là nước Chủ tịch ASEAN năm 2020.

Về vấn đề biển Đông, hai bên nhất trí về tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) thực chất, có hiệu lực và phù hợp với luật pháp quốc tế.

Hai bên bày tỏ hài lòng về kết quả Đối thoại, đồng thời thỏa thuận vòng Đối thoại tiếp theo sẽ tổ chức tại Nhật Bản trong năm 2020.