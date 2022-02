Người gặp nạn khó thoát ra ngoài, cứu hộ cũng khó



Sáng 27-2, ông H.S, một người có kinh nghiệm lái ca nô hơn 15 năm chạy tuyến Cửa Đại – Cù Lao Chàm cho biết, trước năm 2018 TP Hội An khai thác khách ra vào đảo Cù Lao Chàm bằng ca nô loại nhỏ khoảng 15 chỗ ngồi. Đây là loại ca nô nhỏ, mui trần, không đóng kín, chỉ có mái che phía trên. Với loại ca nô này hành khách có thể bị nước biển tạt trúng, khi mưa cũng có thể bị tạt nước.



Chiếc ca nô bị nạn, đây là loại ca nô hoản cải thành cấp SB, đóng kín. Ảnh: HẢI HIẾU

Tuy nhiên, với loại ca nô nhỏ này thì không bị chìm, chỉ bị lật. Nhưng khi lật thì với mui trần, mọi người có thể thoát ra ngoài. Nếu họ mặc áo phao thì sẽ tự nổi, rồi chờ người đến cứu, vớt lên.

Từ năm 2018 tới nay cơ quan chức năng yêu cầu tàu du lịch khai thác khách ra vào Cù Lao Chàm phải là cấp tàu SB. Loại tàu này có thể khai thác đến 40 khách, là phải được đóng kín trên mái kiên cố và kính che xung quanh, chỉ có một lối ra vào phía trước.

“Chiếc ca nô lật hôm qua là loại được hoán cải thành ca nô SB. Như hôm qua là rất nhiều người không thể tự thoát ra ngoài khi ca nô bị lật trong khi tất cả họ đều mặc áo phao. Nếu họ thoát được ra ngoài thì sẽ không chết nhiều như vậy”, ông S chia sẻ kinh nghiệm.

Theo S cho biết thêm, từ ngày ca nô khai thác du lịch ở Cù Lao Chàm đến nay. Ông chứng kiến nhiều vụ tai nạn lật ca nô nhưng là loại ca nô không đóng kín và không ai tử vong. Mọi người mặc áo phao, văng ra ngoài và được cứu vớt nên sống sót hết.

Là nạn nhân trong vụ tai nạn, ông Phạm Thanh Hùng (50 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) nhớ lại. Khi ca nô bị lật, ông ngồi gần cửa sổ nhưng cũng khó khăn, vất vả mới tìm được lối thoát ra ngoài vì tàu kín. Ông Hùng đã lần mò, uống nước căng cứng bụng mới thoát ra ngoài được. Còn vợ ông Hùng, bị kẹt bên trong ca nô, đã tử vong.

“Vợ tôi có mặc áo phao, nếu khi ca nô lật mà thoát ra ngoài, rơi xuống nước được thì sẽ tự nổi. Chiếc ca nô chạy phía sau chúng tôi có 100 m sẽ đến vớt lên hoặc tự bơi chờ tàu khác ra cứu được”, ông Hùng nói.



Ông Phạm Thanh Hùng (trái) nhớ lại thời khắc tìm cách thoát ra khỏi ca nô. Ảnh: HẢI HIẾU

Cùng quan điểm với ông Hùng, ông Nguyễn Tân Hiệp (50 tuổi, hàng xóm ông Hùng) cũng vất vả mới thoát được ra ngoài. Và vợ ông cũng bị mắc kẹt bên trong và tử vong. Theo ông hiệp, nếu ca nô không kín bưng, khi bị lật mọi người có thể văng xuống biển nhưng mặc áo phao sẽ tự nổi và số người tử vong sẽ không nhiều như thế.

Sẽ kiến ghi nhận ý kiến và kiến nghị

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An cũng đã trao đổi với báo chí về vấn đề này. Ông Sơn thừa nhận rằng tàu đóng kín rất khó cứu hộ khi bị nạn.

Theo ông sơn, hiện Hội An có hơn 40 doanh nghiệp vận tải đang khai thác 130 ca nô du lịch loại mới này theo yêu cầu của ngành giao thông vận tải. Ông Sơn nhìn nhận thiết kế tàu đóng kín có thể chống được tạt nước nhưng khi gặp sự cố cứu hộ rất khó khăn.

"Trước đây Hội An cũng xảy ra nhiều vụ lật ca nô nhưng đều cứu nạn thành công, không có ai chết bởi loại ca nô đó không đóng kín, khi bị lật hành khách đều nhảy ra ngoài được. Hôm qua, lực lượng cứu nạn có kiến nghị về việc cứu nạn loại ca nô đóng kín này khó khăn hơn. Thực tế là số người kịp nhảy ra khỏi con tàu này đều được cứu hết, kể cả trẻ em. Sắp tới chúng tôi sẽ có ghi nhận ý kiến của những người lái tàu, doanh nghiệp để tổng hợp và có kiến nghị phù hợp như có giải pháp thay đổi như có giải pháp thiết kế an toàn, cửa kính có thể bung ra khi xảy ra sự cố để đảm bảo an toàn cho việc vận chuyển hành khách về lâu dài”, ông Sơn nói.



Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã đến biển Cửa Đại để theo dõi công tác tìm kiếm người mất tích, chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Ảnh: HẢI HIẾU

Trao đổi với PLO về vấn đề tàu đóng kín khó thoát khi gặp nạn này, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, quy chuẩn SB, tàu đóng kín là được cả thế giới và Việt Nam công nhận. Tàu quy chuẩn SB sẽ đảm bảo an toàn hơn cho hành khách.

“Hiện tại nguyên nhân vẫn đang chờ các cơ quan chức năng xác định. Chúng ta chưa thể kết luận nguyên nhân như thế nào được. Chúng ta phải chờ có kết luận rồi mới có ý kiến chính xác. Hiện nay tôi cũng đã nghe kiến nghị này và sẽ lưu tâm”, ông Hùng nói.