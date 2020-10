Xuất hiện vùng áp thấp giữa Biển Đông

Sáng 5-10, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), cho biết khu vực giữa Biển Đông xuất hiện một vùng áp thấp. Vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 13,5 – 14,5 độ vĩ Bắc; 115,0 – 116,0 độ kinh Đông.

Theo dự báo của NCHMF, trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây với tốc độ 5-10 km/giờ và có khả năng mạnh thêm.



Vị trí và hướng đi của vùng áp thấp. Ảnh: VNDMS

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực giữa Biển Đông nối với vùng áp thấp phân tích trên, kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần lên nên ở khu vực giữa và nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và giông mạnh. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.



Trước đó, trong bản tin dự báo tình hình khí tượng thủy văn trên cả nước, NCHMF cũng đưa ra nhận định từ 9 đến 10-10 trên Biển Đông có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới, sau đó mạnh lên thành bão.

Ngay sau khi vùng áp thấp mới hình thành, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã có thông báo hỏa tốc gửi Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau yêu cầu chủ động các biện pháp ứng phó.

Trong một diễn biến khác, hiện không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi vùng núi phía Bắc nước ta. Trưa và chiều 5-10, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc.

Chiều và đêm 5-10 sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc bộ; sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên chiều và đêm 5-10, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa rào và giông; riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 15-40 mm/12 giờ; riêng các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn có nơi trên 70 mm/12 giờ).

Từ đêm 6-10, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh áp thấp có trục 12-15 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông, nên ở các tỉnh Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.