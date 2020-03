Xuất nhập khẩu 2 tháng đầu năm 2020 đạt 74 tỉ USD

Theo Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa hai tháng đầu năm 2020 ước đạt 74 tỉ USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước.



Theo đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 2 ước đạt 18,6 tỉ USD, tăng 1,5% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 5,1 tỉ USD, giảm 19,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 13,5 tỉ USD, tăng 12,6%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 2 tăng 34%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 39,7%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 32%. Tính chung hai tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 36,92 tỉ USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước.



Bốc xếp hàng hóa tại cảng Cát Lái, TP.HCM. Ảnh: TTXVN

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 2 ước đạt 18,5 tỉ USD, giảm 0,5% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 7,45 tỉ USD, giảm 5,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 11,05 tỉ USD, tăng 3,3%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 2 ước tính tăng 26%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 29,7%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 23,7%. Tính chung hai tháng đầu năm 2020, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 37,10 tỉ USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước.