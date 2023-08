Thời tiết Nam bộ và TP.HCM ra sao trong dịp lễ 2-9?

(PLO)- Thời tiết Nam bộ từ ngày 31-8 đến 3-9 sẽ mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, thời tiết khu vực Nam bộ từ 31-8 đến ngày lễ Quốc Khánh 2-9 chuyển xấu với mưa dông tăng dần cả về diện, lượng và thời gian có mưa.

Theo đó, thời tiết Nam bộ từ ngày 31-8 đến 3-9 sẽ có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa mưa to và dông. Tuy nhiên, do chủ yếu là những cơn mưa rào nên thời gian xảy ra mưa không quá dài, hầu hết chỉ kéo dài trong khoảng 1-3 giờ rồi tạnh trở lại. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C, thấp nhất từ 24-25 độ C.

Dự báo trong hai đến bảy ngày tới, áp cao lục địa có cường độ suy yếu, dải hội tụ nhiệt đới có trục vắt qua khu vực Trung Trung bộ nối với cơn bão SAOLA xu hướng hoạt động suy yếu dần. Cơn bão SAOLA khả năng đi về phía bờ biển phía Nam Trung Quốc, suy yếu dần.

Ông Lê Đình Quyết, Phó Trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, chia sẻ trong những ngày qua, mưa xảy ra nhiều ở các tỉnh Nam bộ và TP.HCM. Nguyên nhân chủ yếu dải hội tụ nhiệt đới (ITCZ) hoạt động mạnh, có trục qua khu vực Bắc và Trung Trung Bộ nối với cơn bão số 3 trên khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh.

NGUYỄN CHÂU