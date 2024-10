Thời tiết ngày 13-10: Bắc Bộ nắng hanh, Nam Bộ và Nam Tây Nguyên hứng mưa lớn 13/10/2024 05:30

(PLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 13-10 , khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có mưa rất to.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 13-10, khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa từ 30-60mm, có nơi trên 100mm. Khu vực phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-20mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.