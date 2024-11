Thời tiết ngày 22-11: Bắc bộ trời chuyển lạnh, khu vực Trung Bộ có mưa lớn 22/11/2024 06:53

(PLO)- Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, thời tiết ngày 22-11, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Riêng Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi mưa rào, có nơi mưa to.