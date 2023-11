(PLO)- Khi thấy hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra của lực lượng công an, Nguyễn Văn Huân không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy, đâm xe bị thương cảnh sát giao thông .

Ngày 18-11, thông tin từ công an tỉnh Thái Bình, Công an huyện Đông Hưng cùng ngày đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Huân (32 tuổi, cư trú tại huyện Đông Hưng) về tội chống người thi hành công vụ.

Trước đó, Huân không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra của CSGT, đã điều khiển xe máy lao vào lực lượng đang làm nhiệm vụ khiến 1 CSGT bị thương.

Nguyễn Văn Huân, người không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, đâm xe bị thương cảnh sát giao thông. Ảnh: CATB

Khoảng 19 giờ 35 ngày 15-11, tổ công tác đặc biệt liên lực lượng của Công an tỉnh Thái Bình phối hợp Công an huyện Đông Hưng lập chốt tuần tra, kiểm soát để xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 10, đoạn qua địa phận xã Đông Hợp.

Vào thời điểm này, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện sử dụng rượu bia điều khiển xe máy 14P2-6174 tham gia giao thông nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, người này không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy, điều khiển xe máy đâm thẳng vào lực lượng chức năng, khiến 1 cảnh sát giao thông bị hất văng xuống đường, phải đưa đi cấp cứu. Sau khi đâm xe, người này đã điều khiển xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an huyện Đông Hưng qua xác minh, truy xét đã làm rõ người đã không chấp hành hiệu lệnh, đâm xe bị thương cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy là Nguyễn Văn Huân.

Tạm giữ thanh niên không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, đâm xe vào CSGT (PLO)- Khi lực lượng công an ra tín hiệu dừng xe, hai nam thanh niên không chấp hành hiệu lệnh, tăng ga cố tình phóng nhanh, có ý định bỏ chạy nhưng không thành, đâm xe vào hai cán bộ CSGT.

NGỌC SƠN