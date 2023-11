Tạm giữ thanh niên không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, đâm xe vào CSGT

Ngày 6-11, thông tin từ Công an Hải Phòng, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải An đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Phạm Ngọc Hùng (31 tuổi, ngụ xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Hùng là người điều khiển xe máy, không chấp hành hiệu lệnh, đâm xe vào CSGT ngày 5-11.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CA

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP về phối hợp kiểm tra chéo vi phạm nồng độ cồn vào các khung giờ cao điểm, trưa 5-11, Đội CSGT- trật tự Công an quận Ngô Quyền phối hợp với Đội CSGT - trật tự Công an quận Hải An lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại tuyến đường Phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1, quận Hải An.

Tại thời điểm này, hai nam thanh niên đi xe máy biển số 28N1 - 025.03 đi theo hướng từ đường Phủ Thượng Đoạn về đường Nguyễn Bỉnh Khiêm nhưng không chấp hành khi CSGT ra tín hiệu dừng xe. Nam thanh niên điều khiển phương tiện đã cố tình phóng nhanh, lạng lách với ý định bỏ chạy.

Trong lúc bỏ chạy, hai đối tượng điều khiển xe máy đâm vào Thượng úy Nguyễn Minh Thắng và Thiếu tá Lê Doãn Minh thuộc Đội CSGT- trật tự quận Ngô Quyền khiến cả hai ngã xuống đường và bị thương.

Thượng úy Thắng bị chấn thương ở chân phải, trầy xước cánh tay phải, sưng bả vai phải trong khi đó thiếu tá Minh bị bong gân chân trái.

Phạm Ngọc Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Ngay sau vụ việc, Ban Giám đốc Công an TP yêu cầu các đơn vị liên quan xác minh, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm vi phạm.

Kết quả xác minh nhanh của Công an phường Đông Hải 1, người điều khiển xe đâm vào hai cán bộ CSGT là Phạm Ngọc Hùng. Người ngồi sau xe là NXT (31 tuổi, ngụ cùng địa phương như Hùng).



NGỌC SƠN