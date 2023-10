Bắt 2 thanh niên trong nhóm đi xe phân khối lớn, bốc đầu, chạy gần 300km/h

(PLO)-Công an huyện Cát Hải, TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án và bắt hai thanh niên trong nhóm đi xe phân khối lớn, bốc đầu, chạy gần 300km/h hồi tháng 9 vừa qua trên địa bàn huyện này.

Ngày 31-10, thông tin từ công an Hải Phòng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cát Hải vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, khởi tố bị can. Đồng thời ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuấn, 29 tuổi, trú tại thôn Tráng Việt, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Trong ngày 30-10, cơ quan này tiếp tục bắt tạm giam đối với Đinh Văn Anh, 26 tuổi, trú tại Thôn Sảo Hạ, xã Quang Lãng, Phú Xuyên, Hà Nội để điều tra điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Văn Tuấn và Đinh Văn Anh. Ảnh: CAHP

Trước đó, ngày 9-9-2023, trên các tuyến đường Tân Vũ - Lạch Huyện (đảo Cát Hải), đường 356 (đảo Cát Bà) thuộc huyện Cát Hải, Hải Phòng, có một nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô phân khối lớn chạy với tốc độ cao, ôm cua, bốc đầu rồi đăng tải video lên mạng xã hội.

Qua video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, có thời điểm xe do một thanh niên trong nhóm này điều khiển có tốc độ lên đến 277km/h. Điều này gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Cát Hải đã chỉ đạo nhiều tổ công tác khẩn trương truy tìm nhóm đối tượng trên.

NGỌC SƠN