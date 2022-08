Thống nhất xem xét xử lý kỷ luật nguyên Giám đốc CDC Quảng Ninh

(PLO)- Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục CSGT được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình.

(PLO)- Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dâng hương tưởng nhớ nguyên Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn, Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ Trương Văn Bang tại khu lưu niệm ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

15/08/2022 10:45

(PLO)- Trong bảy tháng năm 2022, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 216,35 tỉ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, trong tháng 7, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 30,32 tỉ USD song lại giảm 7,7% so với tháng trước vì hàng loạt lý do và các doanh nghiệp đang tìm hướng đẩy mạnh thị trường nội địa nhưng có nhiều rào cản cho các sản phẩm ngay trên sân nhà.