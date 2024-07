Thông tin mới nhất về tuyến tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo 23/07/2024 19:04

Ngày 23-7, Sở GTVT TP.HCM báo cáo UBND TP.HCM về tình hình khai thác hoạt động tuyến vận tải hành khách cố định trên tuyến vận tải thuỷ từ bờ ra đảo, từ TP.HCM - Côn Đảo và ngược lại.



Thời gian qua, tuyến từ tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo hoạt động bảo đảm an toàn theo quy định, mỗi lượt tàu khởi hành đều được Cảng vụ hàng hải khu vực, lực lượng Biên phòng thực hiện công tác kiểm tra về an toàn, an ninh trước khi cho phương tiện rời cảng.

Số lượt hành khách thông qua tuyến sau hơn hai tháng hoạt động đạt tổng cộng hơn 12.000 lượt khách, cụ thể tháng 5, cảng Hiệp Phước đón 3.571 khách; tháng 6 đón 5.960 khách, tháng 7 đón 2.603 khách.

Sở GTVT TP đánh giá, tuyến vận tải hành khách cố định từ bờ ra đảo từ TP.HCM - Côn Đảo là tuyến lần đầu tiên thử nghiệm, nên dự báo của doanh nghiệp về sản lượng hành khách chưa chính xác, sản lượng khách chỉ đạt từ 30-40% công suất khai thác của tàu Thăng Long.

Tuyến TP.HCM - Côn Đảo là tuyến lần đầu tiên tiên thử nghiệm, nên dự báo của doanh nghiệp về sản lượng hành khách chưa chính xác. Ảnh: ĐÀO TRANG

Ngày thường bình quân 190 hành khách/chuyến (đạt 19% công suất); ngày thứ 7, chủ nhật bình quân 650 hành khách/chuyến (đạt 65% công suất). Tuy nhiên, đây là loại hình kinh doanh vận tải công cộng, cần một thời gian để tạo lập thói quen đi lại kết hợp nâng chất lượng dịch vụ mới thu hút được hành khách.

Vừa qua, Sở GTVT TP nhận được văn bản của Công ty CP tàu cao tốc Phú Quốc thông báo tạm dừng khai thác từ ngày 12 đến 17-7-2024 cho cả hai tuyến gồm: Tuyến TP.HCM - Côn Đảo và tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo do lý do thời tiết xấu.

Mặt khác, công ty cũng có thông báo dừng chạy kể từ ngày 29 đến 31-7 cho đến khi có thông báo mới.

Làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan, Công ty CP tàu cao tốc Phú Quốc đề xuất tạm dừng khai thác. Lý do từ tháng 7 trở đi điều kiện thời không thuận lợi, người dân đi tàu dễ bị say sóng dẫn đến ít lựa chọn tuyến này để đến huyện Côn Đảo. Do đó, số lượt khách giảm đáng kể.

Để đảm bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình khai thác, vận hành của tàu trên tuyến, Công ty CP tàu cao tốc Phú Quốc sẽ thông báo lịch chạy tàu trong thời gian tới khi thời tiết thuận lợi.

Về phía TP, Sở GTVT sẽ phối hợp với Cảng vụ Hàng hải TP.HCM trao đổi với doanh nghiệp để đánh giá tình hình và sẽ tìm các giải pháp để khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp, cũng như hành khách đi lại thuận lợi với chi phí hợp lý.