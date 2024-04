Thủ đoạn thao túng chứng khoán của ba anh em bị can Trịnh Văn Quyết 09/04/2024 11:59

(PLO)- Bị can Trịnh Văn Quyết cùng hai em gái mở, quản lý, sử dụng các tài khoản chứng khoán; cấp khống tiền cho các tài khoản để thao túng năm mã chứng khoán, thu lợi bất chính 723 tỉ đồng.

Như PLO đã đưa tin, VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC và 49 người khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thao túng thị trường chứng khoán; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán.

Ba anh em cùng bị truy tố

Trong vụ án này, ông Trịnh Văn Quyết bị truy tố về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán.

Ở hành vi thao túng thị trường chứng khoán, theo cáo buộc, với mục đích thu lợi bất chính trên thị trường chứng khoán thông qua các cổ phiếu đã niêm yết của các Công ty trong Tập đoàn FLC, ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo bị can Trịnh Thị Minh Huế (em gái ông Quyết) mượn giấy tờ cá nhân của 45 cá nhân là người thân, nhân viên thuộc Tập đoàn FLC và các cá nhân khác.

Bà Huế sử dụng các giấy tờ cá nhân này để thành lập, đứng tên 20 doanh nghiệp và mở 500 tài khoản chứng khoán đứng tên các cá nhân, pháp nhân. Trong đó, ông Trịnh Văn Quyết đứng tên 23 tài khoản chứng khoán tại 41 công ty chứng khoán.

Ông Quyết còn chỉ đạo bà Trịnh Thị Minh Huế để bà Huế chỉ đạo bị can Trịnh Thị Thúy Nga (em gái khác của ông Quyết) cấp khống tiền cho các tài khoản để bà Trịnh Thị Minh Huế thực hiện các hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART.

Bà Huế thực hiện việc liên tục mua bán cùng loại chứng khoán; mua bán khớp nội nhóm (không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu); mua bán với khối lượng lớn, chi phối thị trường vào thời điểm mở của đóng cửa; đặt lệnh mua bán sau đó hủy lệnh... nhằm tạo ra cung cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu nói trên, thu lợi bất chính số tiền 723 tỉ đồng.

Kết quả điều tra cho thấy, với việc thao túng giá cổ phiếu AMD, nhóm ông Quyết thu lợi bất chính 39 tỉ đồng.

Đối với thao túng cổ phiếu HAI, số tiền thu lợi bất chính là 238,8 tỉ đồng, cổ phiếu GAB số tiền thu lợi bất chính 3 tỉ đồng; cổ phiếu FLC số tiền thu lợi bất chính 397 tỉ đồng; cổ phiếu ART số tiền thu lợi bất chính là 44,5 tỉ đồng.

Trong đó, riêng mã chứng khoán AMD thực hiện hành vi thao túng trong giai đoạn từ ngày 26-5-2017 đến ngày 13-7-2017, số tiền thu lợi bất chính là 39 tỉ đồng, trước thời điểm Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực thi hành.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đề nghị Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) xử lý theo quy định tại Điều 29 Nghị định 108/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Trong đó có áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc ông Trịnh Văn Quyết và bà Trịnh Thị Minh Huế nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Do đó, Trịnh Văn Quyết và đồng phạm phải chịu trách nhiệm hình sự số tiền thu lợi bất chính của 4 mã chứng khoán HAI, GAB, ART và FLC là 684 tỉ đồng.

Nhiều người thân giúp sức

Để 3 anh em ông Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga thao túng thị trường chứng khoán, thu lợi bất chính, có sự tham gia giúp sức tích cực của 15 bị can trong tập đoàn FLC trong việc ký nghị quyết, chỉ đạo cho các tài khoản do bà Trịnh Thị Minh Huế quản lý, sử dụng mua chứng khoán không có tài sản đảm bảo (cấp khống tiền) trái pháp luật.

Một số các bị can cho Trịnh Thị Minh Huế mượn giấy tờ cá nhân để thành lập công ty, mở các tài khoản chứng khoán để thao túng thị trường chứng khoán, giúp Trịnh Văn Quyết thu lợi bất chính trên sàn chứng khoán.

Trong đó, 2 bị can gồm Chu Tiến Vượng và Hương Trần Kiều Dung thuộc HĐQT và bị can Nguyễn Quỳnh Anh thuộc Ban Tổng Giám đốc Công ty BOS biết bà Trịnh Thị Thúy Nga cấp khống tiền cho các tài khoản do Trịnh Thị Minh Huế quản lý sử dụng là trái pháp luật.

Hai bị can này đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng không chấm dứt mà vẫn tham mưu, đề xuất, chấp thuận cho Trịnh Thị Thúy Nga được cấp khống tiền cho các tài khoản Huế sử dụng thao túng thị trường chứng khoán trái pháp luật, từ đó giúp ông Trịnh Văn Quyết thu lợi bất chính với số tiền đặc biệt lớn.

“Hành vi của nhóm Trịnh Văn Quyết và các bị can khác là rất nghiêm trọng, đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước về lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, đã phạm vào tội Thao túng thị trường chứng khoán, quy định tại Điều 211 BLHS, thu lợi bất chính với số tiền đặc biệt lớn”- cáo trạng nhận định.

Cáo trạng xác định ông Quyết là chủ mưu, quyết định, chỉ đạo thực hiện mở, quản lý, sử dụng các tài khoản chứng khoán; quyết định, chỉ đạo việc cấp khống tiền cho các tài khoản do bà Trịnh Thị Minh Huế quản lý sử dụng để thao túng 5 mã chứng khoán thu lợi bất chính 723 tỉ đồng.