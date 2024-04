Thu hồi Dinh 1, Lâm Đồng sẽ trả lại cho Hoàn Cầu gần 73 tỷ 25/04/2024 13:41

Ngày 25-4, Liên quan đến dự án King Palace (Dinh 1), Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng có văn bản đề nghị UBND tỉnh hoàn trả chi phí cho Công ty cổ phần Hoàn Cầu (Công ty Hoàn Cầu).

Hiện Dinh 1 ở TP Đà Lạt do Công ty CP Hoàn Cầu Đà Lạt làm chủ đầu tư. Ảnh: VT

Đây là kết quả thống nhất sau buổi làm việc giữa Sở Tài chính với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên- Môi trường, Tư pháp, Xây dựng và UBND thành phố Đà Lạt và buổi làm việc với Công ty Hoàn Cầu vào ngày 16-4.

Theo đó, Công ty cổ phần Hoàn Cầu thống nhất số đầu tư đến 31-12-2022 là hơn 112 tỷ đồng và đề nghị thêm số phát sinh đến nay là gần 29 tỷ đồng. Công ty Hoàn Cầu đề nghị được thanh toán 141 tỷ đồng để trả lại Dinh 1 cho UBND tỉnh Lâm Đồng.

Tuy nhiên, con số này chỉ được chấp nhận 112 tỷ đồng, còn phần phát sinh mà Công ty Hoàn Cầu đề nghị không được chấp nhận vì Sở Tài chính cho rằng đây là số tiền đầu tư sau thời điểm thu hồi chấm dứt đầu tư.

Cũng theo Sở Tài chính, trong tổng giá trị đầu tư dự án hơn 112 tỷ đồng thì trừ hơn 36 tỷ tiền đã khấu hao và gần 3 tỷ tiền tiền thuê Dinh 1... nên số tiền thực tế mà tỉnh Lâm Đồng phải hoàn trả là gần 73 tỷ đồng.

Cũng theo đề nghị của cơ quan này, tỉnh trích ngân sách nhà nước để hoàn trả ngay cho Công ty Hoàn Cầu gần 56 tỷ đồng. Còn lại hơn 17 tỷ sẽ đưa vào phương án đấu giá để người trúng đấu giá trả tiếp cho Công ty Hoàn Cầu.

Lâm Đồng đã thống nhất được mức tiền để thu hồi Dinh 1. Ảnh: VT

Trước đó, Thường trực Tỉnh uỷ Lâm Đồng giao Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND TP Đà Lạt mời chủ đầu tư đến làm việc để xác định thời gian chấm dứt của Dự án King Palace.

Dự án King Palace ở TP Đà Lạt do Công ty CP Hoàn Cầu Đà Lạt làm chủ đầu tư và dự án The Dàlat at 1200 do Công ty TNHH Acteam International làm chủ đầu tư (khu nghỉ dưỡng và sân golf) ở xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương.

Thường trực Tỉnh uỷ cũng yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu chủ đầu tư ngừng khai thác kinh doanh tại dự án sau khi đã có quyết định thu hồi, xác định giá trị đầu tư thực tế để bồi thường sau khi chấm dứt và thu hồi dự án.