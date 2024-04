Những vụ việc báo chí quan tâm được Thường trực Tỉnh uỷ Lâm Đồng chỉ đạo làm rõ 06/04/2024 12:34

Cuối giờ chiều 5-4, Sở TT&TT tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức họp báo đột xuất để cung cấp thông tin phản hồi một số thông tin báo chí phản ánh trong thời gian gần đây.

Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chủ đầu tư ngừng khai thác kinh doanh tại dự án sau khi đã có quyết định thu hồi. Ảnh: VT

Thông tin truyền đạt từ ông Bùi Thắng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng, cho biết Thường trực Tỉnh ủy đã có văn bản chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Lâm Đồng xử lý hai dự án được báo chí quan tâm.

Đó là dự án King Palace ở TP Đà Lạt do Công ty CP Hoàn Cầu Đà Lạt làm chủ đầu tư và dự án The Dàlat at 1200 do Công ty TNHH Acteam International làm chủ đầu tư (khu nghỉ dưỡng và sân golf) ở xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương.

Đối với vụ việc cho thuê Dinh 1, Thường trực Tỉnh uỷ giao Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND TP Đà Lạt mời chủ đầu tư đến làm việc để xác định thời gian chấm dứt của Dự án King Palace.

Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư ngừng khai thác kinh doanh tại dự án sau khi đã có quyết định thu hồi, xác định giá trị đầu tư thực tế để bồi thường sau khi chấm dứt và thu hồi dự án.

Trong trường hợp không thống nhất được giá trị đầu tư dự án thì mời cơ quan kiểm toán độc lập để xác định giá trị đầu tư theo đúng quy định, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy kết quả thực hiện trước ngày 20-4.

King Palace ở TP Đà Lạt do Công ty CP Hoàn Cầu Đà Lạt làm chủ đầu tư. Ảnh: VT

Đối với dự án sân Golf Đơn Dương có dấu hiệu hiệu làm mất 37 ha rừng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở NN&PTNT chủ trì kiểm tra nội dung báo chí phản ánh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân nếu có hành vi vi phạm. Nội dung trên phải báo cáo Thường trực Tỉnh ủy kết quả thực hiện trước ngày 15-4.

Liên quan thông tin báo chí phản ánh việc đốn thông ngừa sạt lở nguy hiểm trên đèo Prenn Đà Lạt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP Đà Lạt rà soát quy trình chặt thông, xác định sự cần thiết, cấp bách và cách thức chặt hạ cây trên đèo Prenn.

Việc này báo cáo Thường trực Tỉnh ủy kết quả thực hiện trước ngày 10-4.