Thu hồi giấy phép kinh doanh không thời hạn đối với Go Car 08/10/2024

(PLO)- Sở GTVT TP.HCM vừa có quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với Công ty TNHH Công nghệ Go Car.

Lý do là theo quy định tại điểm c, khoản 6, Điều 19, Nghị định số 10 của Chính phủ về: "Chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật hoặc theo đề nghị của đơn vị kinh doanh vận tải". Theo đó, quyết định thu hồi không thời hạn giấy phép kinh doanh của Go Car có hiệu lực từ ngày 4-10 (tên thương hiệu Gojek).

Trước đó, Gojek Việt Nam đã quyết định nói lời tạm biệt thị trường Việt Nam vào ngày 16-9-2024.

Đại diện Công ty Gojek Việt Nam cho biết: Quyết định chiến lược này được đưa ra nhằm cho phép công ty tập trung vào các hoạt động có thể mang đến tác động đáng kể lên thị trường một cách bền vững, phù hợp với cam kết của GoTo trong việc đạt được tăng trưởng kinh doanh bền vững trong dài hạn.