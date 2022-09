Thu hồi toàn quốc 13 loại thuốc sản xuất từ nguồn nguyên liệu giả mạo

(PLO)- Cục Quản lý Dược thông báo đã thu hồi toàn quốc đối với toàn bộ các lô thuốc đã được sản xuất từ 2 lô nguyên liệu Methylprednisolone không đúng quy định.

Ngày 23-9, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã có thông báo thu hồi 13 loại thuốc có chứa nguyên liệu sản xuất giả mạo.

Đây là quyết định được đưa ra sau khi Công ty Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd. phản ánh thông tin 2 lô nguyên liệu Methylprednisolone của nhà sản xuất Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd. đã nhập khẩu và sử dụng tại Việt Nam. Tuy nhiên, nguyên liệu này lại không phải là sản phẩm do công ty sản xuất.

Cục Quản lý Dược thông báo đã thu hồi toàn quốc đối với toàn bộ các lô thuốc đã được sản xuất từ 2 lô nguyên liệu Methylprednisolone không đúng quy định nêu trên.

Các loại thuốc bị thu hồi gồm: Methylprednisolone 16mg, Hormedi 16, Kidsolon 4, Robmedril 4 và 16, Cadipredson 4 và 16, Medsolu 4 và 16, Tiphapred M4 và M16, Tiamesolon 4 và 16.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các cơ sở sản xuất thuốc phối hợp với các nhà cung cấp và phân phối thuốc trong thời hạn 2 ngày phải gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở bán buôn, bán lẻ, sử dụng. Cùng với đó tiến hành thu hồi toàn bộ 42 lô thuốc trên, gửi báo cáo thu hồi về Cục Quản lý Dược trong vòng 18 ngày.

Sở Y tế các địa phương, y tế các ngành thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc thu hồi các lô thuốc không đúng qui định nêu trên. Đồng thời kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo, xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Thuốc methylprednisolone được dùng để điều trị các bệnh lý như viêm xương khớp, các bất thường về máu, một số phản ứng dị ứng nguy hiểm, một số bệnh ung thư, bệnh về mắt, bệnh về da, thận, đường ruột và bệnh phổi hoặc bất thường hệ thống miễn dịch. Có tác dụng ức chế hệ thống miễn dịch của cơ thể để đáp ứng với các bệnh lý khác nhau, qua đó giúp giảm các triệu chứng khó chịu như sưng, đau và dị ứng.

NHƯ LOAN