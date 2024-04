Thu nhập lãi thuần của NCB tăng trong quý I-2024 27/04/2024 15:07

Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I-2024. Trong đó, hoạt động kinh doanh chính của ngân hàng có nhiều tín hiệu khả quan trong giai đoạn đầu tiên của năm mới.

Cụ thể, kết thúc quý I-2024, trong bối cảnh lãi suất huy động toàn ngành ngân hàng tiếp tục ở mức thấp, tiền gửi khách hàng của NCB vẫn đạt 80.160 tỷ đồng, tăng hơn 3.300 tỷ so với cuối năm 2023, tương ứng mức tăng 4,31%. Trong đó, tiền gửi của khách hàng cá nhân đạt hơn 74.500 tỷ đồng, chiếm hơn 93% tổng huy động, cho thấy lòng tin của khách hàng vào NCB ngày càng gia tăng. Cho vay khách hàng đến 31-3-2024 cũng đạt 58.376 tỷ đồng, tăng trưởng 5,2%.

NCB đang từng bước chuyển mình hướng đến tương lai.

Kết quả, thu nhập lãi thuần của NCB quý I-2024 đã tăng mạnh so với kết quả quý IV-2023, đạt hơn 221 tỷ đồng. Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ cũng tăng trưởng, đạt hơn 6,1 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối và kinh doanh chứng khoán của NCB tiếp tục là điểm sáng, khi đạt thu nhập thuần lần lượt hơn 24,2 tỷ đồng và 68,5 tỷ đồng.

Tổng tài sản của NCB đến 31-3-2014 đạt hơn 96.400 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thời điểm cuối 2023. Các chỉ số an toàn hoạt động của NCB tiếp tục duy trì và đảm bảo giới hạn theo quy định. Tính đến ngày 31-3-2024, tỷ lệ dự trữ thanh khoản đạt 14,06%, cho thấy ngân hàng đang duy trì một “bộ đệm thanh khoản” rất tốt so với mặt bằng chung.

Có được kết quả tích cực này là nhờ vào sự nỗ lực không ngừng của NCB trong việc liên tục đổi mới, nâng cấp chất lượng sản phẩm dịch vụ, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm ngân hàng chất lượng cao thời gian qua.

Với tôn chỉ “khách hàng là trung tâm”, nhiều gói giải pháp tài chính mới an toàn, linh hoạt, đổi mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu của khách hàng với chính sách bán hàng hấp dẫn không ngừng được NCB ra mắt như: tính năng mở tài khoản miễn phí bằng nickname trên ngân hàng số; tính năng chia sẻ báo có đặc biệt hữu ích với các chủ cửa hàng, rút tiền mặt trên ATM không cần thẻ vật lý; mở mới thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng ảo trực tuyến chỉ trong 1 phút; gói vay siêu ưu đãi cho mua, xây dựng, sửa chữa bất động sản, vay kinh doanh; trợ lực cho doanh nghiệp sản xuất với các ưu đãi hấp dẫn… Nhờ đó, NCB ngày càng được khách hàng yêu thích lựa chọn.

Được biết, ngày 13-4 vừa qua, NCB đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên. Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024, đồng thời, tiếp tục giao HĐQT ngân hàng triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 6.200 tỷ đồng, tăng cường nguồn lực tài chính để thúc đẩy hoạt động kinh doanh và tái cơ cấu toàn diện ngân hàng theo phương án cơ cấu lại đã được Ngân hàng Nhà nước xem xét.

Trong 2024, NCB đặt mục tiêu đạt 105.892 tỷ đồng tổng tài sản và quyết tâm tăng quy mô khách hàng đến cuối 2024 thêm 15%, đạt 1,15 triệu khách hàng. Ngân hàng cũng cho biết sẽ kiên định, quyết tâm bằng mọi nguồn lực để tiếp tục thực hiện các giai đoạn tiếp theo của chiến lược mới và dự án chuyển đổi số. Dự kiến cuối 2024, NCB sẽ cho ra mắt giải pháp quản lý gia sản hỗn hợp số đầu tiên mang tính vượt trội và chưa từng có tại thị trường Việt Nam. NCB cũng không ngừng hoàn thiện trải nghiệm số, hướng tới diện mạo mới của Mobile App với giao diện mới, các tính năng thực sự độc đáo lần đầu tiên có trên thị trường.

NCB iziMobile app.

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, tác động tiêu cực đến sức khỏe tài chính của các doanh nghiệp, khách hàng trên hầu hết các lĩnh vực hoạt động, những kết quả tích cực kể trên đã cho thấy sự chủ động và quyết liệt của NCB trong triển khai các giải pháp tái cơ cấu, hứa hẹn những bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.