Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen Công an TP.HCM xử lý tiêu cực về đăng kiểm

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an TP.HCM phối hợp với công an các đơn vị, địa phương điều tra mở rộng, truy xét làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội trong vụ án.

Ngày 29-12, thông tin từ Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an vừa có Thư khen gửi Công an TP.HCM biểu dương, khen ngợi những chiến công thành tích trong đấu tranh, khám phá, làm rõ các sai phạm tiêu cực tại một số trung tâm đăng kiểm.

Thư nêu, thời gian qua, Công an TP.HCM đã quán triệt, triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc.

Điển hình, trong một tháng qua, lực lượng đã khám phá năm chuyên án làm rõ các sai phạm, tiêu cực xảy ra tại một số Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre, đến nay đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 23 bị can.

Đây là chiến công xuất sắc của Công an TP.HCM, thể hiện tinh thần quyết liệt trong tấn công trấn áp tội phạm, sự mưu trí, sáng tạo trong đấu tranh chuyên án; sự quán triệt và vận dụng thực hiện có hiệu quả các phương châm, nguyên tắc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là phương châm “xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, qua đó đã góp phần răn đe, phòng ngừa chung, tạo sự minh bạch, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới đường bộ, bảo đảm an toàn cho người điều khiển phương tiện và người tham gia giao thông.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những chiến công và thành tích của lực lượng Công an TP.HCM trong đấu tranh các chuyên án nêu trên.

Thứ trưởng đề nghị Công an TP.HCM phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương điều tra mở rộng, truy xét làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội trong các vụ án nêu trên và tiếp tục xác minh, đấu tranh, phát hiện các hành vi tương tự để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật

Cùng đó là làm rõ những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước về đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ để làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các giải pháp chấn chỉnh, khắc phục, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này.

Đồng thời, tập trung thực hiện thật tốt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tạo môi trường xã hội an ninh, an toàn cho nhân dân vui Tết, đón xuân bình yên, hạnh phúc.

Liên quan vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, đến nay, Cơ quan điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 43 bị can về các tội môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác.

Trước đó, Công an TP.HCM xác lập các chuyên án để đấu tranh làm rõ các hành vi sai phạm, tiêu cực trong quá trình cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho hơn 70.000 phương tiện tại 12 Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre.

Mới nhất, ngày 28-12, tại Hà Nội, Công an TP.HCM chủ trì, phối hợp Công an TP Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam ở địa chỉ số 18 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu, các máy tính chung của Phòng Kiểm định xe cơ giới và các máy tính cá nhân có dữ liệu để phục vụ công tác điều tra.

Tuyến Phan