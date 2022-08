Thứ trưởng Bộ Công an làm việc với Công an tỉnh Lâm Đồng

Chiều 18-8, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Lâm Đồng về các mặt công tác và những định hướng thời gian tới.

Tham dự có ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng lãnh đạo UBND tỉnh.

Báo cáo với đoàn công tác của Bộ Công an, Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết bảy tháng đầu năm 2022, đơn vị đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo giữ vững ổn định về an ninh trật tự.

Đơn vị này đã chủ động nắm tình hình, quản lý, giám sát chặt số đối tượng trọng điểm; bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến địa phương. Đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ, Tết, các sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng gắn liền với xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Trong đó, chú trọng về nội dung và triển khai thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tăng cường thực hiện tốt công tác cán bộ, quan tâm đến quy hoạch, chọn nguồn nhân sự, coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ cũng yêu cầu Công an Lâm Đồng thực hiện tốt công tác dân vận ngay tại địa bàn cơ sở, nắm chắc tình hình an ninh trật tự tại địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về an ninh trật tự.

Trước đó trong chuyến công tác tại tỉnh Lâm Đồng, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm và làm việc với Công an xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng.