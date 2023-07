Thủ tướng giao Bộ Y tế hoàn thiện hồ sơ công bố hết dịch COVID-19 thuộc nhóm A

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng ý với đề xuất, kiến nghị của Bộ Y tế về việc chuyển phân loại nhóm bệnh COVID-19 và công bố hết dịch.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng ý với đề xuất, kiến nghị của Bộ Y tế tại Tờ trình số 794 ngày 19-6 về việc chuyển phân loại bệnh COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B và công bố hết dịch COVID-19.

Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 5033/VPCP-KGVX thông tin về việc chuyển phân loại bệnh COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B và công bố hết dịch COVID-19.

Văn bản nêu rõ, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế, các bộ, ngành, địa phương rà soát các văn bản chỉ đạo về COVID-19 để sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đồng thời, Thủ tướng giao Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về việc công bố hết dịch COVID-19 thuộc nhóm A và công bố hết hiệu lực đối với một số văn bản liên quan về việc thành lập và hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19.

Theo thông tin trước đó, dự kiến trong tháng 6, Bộ Y tế sẽ hoàn thiện các bước để chuyển COVID-19 từ nhóm A sang nhóm B và công bố hết dịch.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Liên Hương, sau khi chuyển từ nhóm A sang nhóm B, COVID-19 sẽ không còn được điều trị miễn phí, mà thanh toán theo quy định của bảo hiểm y tế đối với người có tham gia bảo hiểm y tế.

Tính đến ngày 29-5, cả nước ghi nhận hơn 85.000 ca mắc COVID-19. Trung bình, mỗi tháng có 17.000 ca, giảm 8,5 lần so với năm 2021 và giảm 48 lần so với năm 2022.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng ghi nhận 20 ca tử vong do COVID-19, tỉ lệ tử vong giảm mạnh xuống còn 0,02% (năm 2021 là 1,86%, năm 2022 là 0,1%).

Các ca tử vong ghi nhận trong thời gian này đều là những trường hợp có bệnh nền nặng đang điều trị từ trước, phần lớn chưa tiêm đủ mũi vắc xin phòng COVID-19. Hiện nay, tỉ lệ người bệnh COVID-19 nhập viện thấp hơn, tỉ lệ nặng cũng giảm bằng hoặc thấp hơn một số bệnh truyền nhiễm nhóm B.

Số liều vaccine COVID-19 đã tiêm trên 100 người dân tại Việt Nam cao hơn 1,6 lần so với trung bình của thế giới. Tỉ lệ tiêm liều cơ bản cao hơn 1,4 lần so với trung bình của thế giới. Tỉ lệ tiêm mũi nhắc lại cao hơn 2 lần so với trung bình thế giới.

